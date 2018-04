Juve | Douglas Costa | ' Vogliamo vincere | dipende solo da noi'

Probabili formazioni Juventus-Napoli : Allegri sceglie Douglas Costa e Mandzukic - panca per Dybala. Mertens vince il ballottaggio con Milik? : Il giorno della verità è arrivato. La partita più attesa dell’intero campionato si appresta ad andare in scena stasera, domenica 22 aprile, all’Allianz Stadium. Juventus e Napoli si sfideranno nel posticipo della 34^ giornata di Serie A nello scontro diretto per la conquista dello scudetto. I bianconeri, reduci dal rocambolesco pari col Crotone, devono gestire un vantaggio di 4 punti in classifica, ma non possono stare tranquilli, ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli : Dybala a rischio - gioca Douglas Costa? Azzurri col tridente d’attacco : Juventus e Napoli si sfideranno domenica 22 aprile (ore 20.45) nello scontro diretto che vale una grossa fetta di scudetto. Il posticipo della 34^ giornata di Serie A metterà di fronte le prime due della classe separate da quattro punti: i bianconeri cercheranno di sfruttare la spinta dell’Allianz Stadium per conquistare la vittoria e chiudere i conti mentre i partenopei vogliono firmare l’impresa per riaprire tutto a quattro turni ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Crotone Juventus : quote - ultime novità live. Douglas Costa sugli scudi (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Crotone Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Zenga conferma il 4-3-3, mentre Allegri ha ancora qualche nodo da sciogliere(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Douglas Costa - fenomeno in saldo : la Juventus lo riscatterà presto : Douglas Costa , nel giro di appena otto mesi, ha silenziato quel mondo malmostoso fatto di critiche precotte, voci contro a prescindere, giudizi dettati dalla fretta e dall'ignoranza dei suoi modi di ...

Juventus - Douglas Costa : Allegri si gode il suo fantasista 'operaio' : ... in generale, ai brasiliani manca un po' Douglas Costa efficace anche in difesa Guarda tutti i video In definitiva, l'ingaggio di Douglas Costa è stato particolarmente redditizio per l'economia della ...

Diretta/ Juventus-Sampdoria - risultato finale 3-0 - : Douglas Costa devastante - +6 sul Napoli e fuga scudetto! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: i bianconeri cercano di dimenticare la beffa del Bernabeu e vendicare la sconfitta dell'andata.

Juventus-Sampdoria - Giampaolo : 'Douglas Costa è imprendibile. Europa? Ci crediamo' : Dopo due risultati positivi consecutivi, la Sampdoria si ferma al cospetto della Juventus. I bianconeri dominano all'Allianz Stadium battendo gli avversari con un netto 3-0, frutto delle reti di ...

Juventus - Allegri : 'Grazie Pjanic : senza l'infortunio non avrei inserito Douglas Costa' : Howedes ha dimostrato di essere un giocatore importante, è stato il titolare della Germania Campione del Mondo. Sono contento per il suo gol, se lo meritava perché è un grande professionista e un ...

Diretta/ Juventus-Sampdoria (risultato finale 3-0) : Douglas Costa devastante - +6 sul Napoli e fuga scudetto! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri cercano di confermare il vantaggio e dimenticare il Bernabeu(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:45:00 GMT)

Juventus. Allegri : "Grazie Pjanic... se no Douglas non entrava" : Ma credevo che questa fosse la gara giusta per lui: ha dimostrato di essere un giocatore importante, è stato il titolare della Germania Campione del Mondo. Sono contento per il suo gol, se lo ...

Juve-Samp 3-0 : Douglas tre assist - gol di Mandzukic - Howedes e Khedira : La Juve reagisce come meglio non poteva all'immeritata eliminazione in Champions con un comodo 3-0 sulla Sampdoria, che la porta a più sei sul Napoli. L'uomo partita è Douglas Costa, che entra sul ...

Juventus-Sampdoria 3-0 - bianconeri con le mani sullo scudetto : +6 sul Napoli - show di Douglas Costa : La Juventus ha messo le mani sullo scudetto. I bianconeri sfruttano al meglio il pareggio del Napoli contro il Milan, sconfiggono la Sampdoria con un netto 3-0 e si portano a +6 sui partenopei quando mancano sei giornate al termine della Serie A 2018. I Campioni d’Italia hanno mandato in visibilio il pubblico dell’Allianz Stadium senza correre alcun pericolo e sbloccando il risultato al 45′ con Mandzukic che ha piazzato un ...

Pagelle/ Real Madrid-Juventus (1-3) : i voti della partita. Douglas Costa fenomeno (Champions League quarti) : Le Pagelle di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu. I migliori e i peggiori della partita di ritorno dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:30:00 GMT)

Diretta/ Real Madrid-Juventus - risultato live 0-2 - streaming video Canale 5 : Douglas Costa non trova la porta : Diretta Real Madrid Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno dei quarti, Champions League.