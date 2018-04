Juve | Allegri | Orsato molto bene Dybala-Higuain al Mondiale

Inter-Juventus - il delirio di Allegri : “Orsato ha arbitrato bene” - poi sbotta e va via : Inter-Juventus, si è conclusa una gara incredibile valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A, delirio di Allegri al termine della partita, dichiarazioni assurde. “abbiamo fatto il nostro dovere, ed era molto complicato contro un’ottima Inter. Partita straordinaria ma per vincere lo scudetto dobbiamo vincere le altre partite che mancano. Orsato ha arbitrato molto bene, è stato molto bravo. Bisogna far andare il gioco, il ...

Allegri : "E' sempre Inter-Juve - al di là del fatto che ci giochiamo lo scudetto" : "Il Napoli a -1 deve essere da stimolo, ma domani abbiamo l'Inter che è un'ottima squadra. Spalletti ha dato una organizzazione, hanno giocatori di valore. E' sempre Inter-Juve, una partita bella e ...

Juve - Allegri : "Spiace sentire cose che toccano la professionalità di tutti" : "Per quanto riguarda lo spogliatoio, dispiace sentire cose senza fondamento, che toccano la professionalità di tutti. Non è la prima e non sarà l'ultima volta, dobbiamo farcele scivolare addosso". ...

Inter-Juventus - formazioni ufficiali : Allegri lascia Dybala in panchina : Massimiliano Allegri lascia in panchina Paulo Dybala nel big match contro l'Inter, anticipo della 35esima giornata di Serie A. Il tecnico bianconero schiera un 4-3-3 con la novità Cuadrado in ...

Inter-Juventus 0-0 La Diretta Per Spalletti e Allegri c'è solo la vittoria. Dybala in panchina - Cuadrado terzino : Inter e Juventus si affrontano a San Siro nella partita di cartello della 35esima giornata di Serie A: è un passaggio fondamentale per i bianconeri, che dopo la sconfitta casalinga di...

Inter-Juventus - le formazioni ufficiali - la clamorosa mossa di Allegri : Inter-Juventus, le formazioni ufficiali – Dopo la gara tra Roma e Chievo continua il programma della 35^ giornata del campionato di Serie A, in serata il big match tra Inter e Juventus, partita molto importante per la corsa scudetto e Champions League. Momento non entusiasmante per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Napoli. Ecco le scelte dei due allenatori. Cuadrado ...

Inter Juventus/ Streaming video e diretta tv : Spalletti vs Allegri - risultato live e probabili formazioni : diretta Inter Juventus, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro il derby d'Italia potrebbe essere determinante anche per la lotta scudetto(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 17:24:00 GMT)

Serie A - Inter-Juve al cardiopalma : Allegri favorito - nerazzurri a 3 - 30 : TORINO - Comunque vada la sfida scudetto passerà da San Siro e dallo scontro di questa sera tra Inter e Juventus. Match che secondo tantissimi scommettitori finirà con lo stesso punteggio del 18 ...

Juve : Allegri punge Dybala e prepara la formazione che sorprende tutti Video : La Juventus si prepara ad affrontare la durissima sfida contro l’Inter di Luciano Spalletti, in piena corsa per conquistare un posto in Champions League. Nelle prime pagine del ‘Corriere della Sera’ si legge come Max Allegri punga Dybala e prepari delle grosse sorprese di formazione. Nell’articolo si nota anche una frecciatina del tecnico bianconero al Napoli: Allegri fa notare come un minuto possa cambiare la stagione, anche se è proprio la ...

Inter-Juve : probabili formazioni. Spalletti rilancia Vecino e Candreva. Allegri - suggestione Cuadrado terzino : Una rivalità storica, una partita, quella della 35giornata di Serie A, che avrà mille significati e si candida a essere decisiva in questo finale di campionato. I motivi sono tanti: si parte da quello ...

Inter-Juve - vittoria obbligata solo per Allegri : ecco perché un pareggio può valere un tesoro per la corsa Champions di Spalletti : vittoria obbligata? Sì, ma solo per la Juve. I bianconeri di Allegri sono costretti ad espugnare San Siro stasera nel Derby d’Italia più importante degli ultimi dieci anni e forse anche di più. Dopo il pareggio con il Crotone e la sconfitta con il Napoli la Juventus non può più sbagliare se non vuole subire il sorpasso del Napoli in classifica a 3 giornate dalla fine del campionato, così Allegri ha deciso per una vera e propria ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Inter Juventus : Icardi incubo di Allegri. Ultime novità e quote (Serie A 35^giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Juventus: quote e le Ultime novità sugli schieramenti attesi oggi in campo a San Siro per il Derby d'Italia. Quali le mosse per questo match di Serie A?.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:37:00 GMT)

Juventus - la tentazione di Allegri : Cuadrado terzino d'attacco : TORINO - C'è aria di 'allegrata' a San Siro. La tentazione di Massimiliano Allegri è quella di schierare Juan Cuadrado terzino destro. E' molto più che un'idea. Salvo cambi di programma mattutini, ...