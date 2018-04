Judo | Europei 2018 | un solo incontro vinto dagli italiani nell’ultima giornata a Tel

Judo - Europei 2018 : dominio francese nell’ultima giornata a Tel Aviv - ma la Russia prevale nel medagliere : La Francia fa la voce grossa nell’ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). Sono ben due le medaglie d’oro conquistate dai transalpini nelle categorie di peso che hanno chiuso il programma della competizione. Il trionfo più significativo riguarda la vittoria di Madeleine Malonga, che ha sconfitto la connazionale Audrey Tcheumeo nella finale della categoria -78 kg, brindando ad un podio che evidenzia il ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : 28 aprile. Eliminati tutti gli azzurri in gara : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata degli Europei 2018 di Judo, in corso a Tel Aviv (Israele). Le medaglie conquistate da Matteo Medves, argento nella categoria -66 kg, e da Antonio Esposito, bronzo nella categoria -81 kg, hanno impreziosito il bottino dell’Italia nelle prime due giornate di gare, ma gli azzurri hanno ancora voglia di stupire e proveranno a rendere sempre più speciale questa edizione ...

Judo - Europei 2018 : azzurro sbiadito nell’ultima giornata a Tel Aviv - italiani tutti fuori dalla zona medaglie : Non c’è gloria per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). tutti fuori gli azzurri impegnati nelle eliminatorie delle ultime cinque categorie di peso in programma nella competizione continentale. Ed appena un incontro vinto per gli alfieri italiani che hanno preso parte alle gare della terza giornata. Il migliore della pattuglia azzurra si è rivelato Nicholas Mungai, autore di una prova ...

Judo - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara sabato 28 aprile. Avversari e tabellone verso la zona medaglie : Ultimo giorno di gare a Tel Aviv (Israele), dove sono in corso gli Europei 2018 di Judo. L’Italia può già vantare un bottino di tutto rispetto con l’argento conquistato da Matteo Medves nella categoria -66 kg e il bronzo di Antonio Esposito nella categoria -81 kg. Ma l’idea di rendere ancor più ricco il carniere azzurro stuzzica la pattuglia italiana, che oggi, sabato 28 aprile, proverà a dare la caccia alle medaglie con gli ...

Judo - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 28 aprile : Gli Europei 2018 di Judo si chiudono oggi, sabato 28 aprile, con l’ultima giornata di gare a Tel Aviv. Sono cinque le categorie di peso che completeranno il programma della competizione in cui i migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente si sfidano per dare la caccia alle medaglie. La giornata prevede la disputa delle eliminatorie al mattino e delle finali in serata per le categorie femminili -78 kg e +78 kg e le categorie ...

Judo - Europei 2018 : Antonio Esposito si consacra tra i grandi - un bronzo che vale oro. Fabio Basile ed Edwige Gwend sottotono a Tel Aviv : L’Italia brinda alla seconda medaglia agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). A lasciare il segno sulla spedizione azzurra stavolta è Antonio Esposito, straordinario talento che a 23 anni ha raggiunto il top della maturità agonistica, mettendo in evidenza una capacità straordinaria di reggere la pressione che gli è valsa una spettacolare medaglia di bronzo nella categoria -81 kg. Esposito è stato capace di piazzare i colpi decisivi ...

Judo - Europei 2018 : Israele in tripudio per Sagi Muki - oro nei -81 kg. La francese Agbegnenou spodesta la slovena Trstenjak nei -73 kg : Israele in tripudio nella seconda giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv. Il pubblico di casa gioisce per il trionfo di Sagi Muki, che ha sorpreso tutti nella categoria -81 kg, conquistando una clamorosa medaglia d’oro e mandando in visibilio la platea accorsa per sostenere i propri beniamini. Muki è riuscito nell’impresa di battere in semifinale il russo Lappinagov, grande favorito della vigilia, ribaltando poi il pronostico ...

Judo - Europei 2018 : il medagliere. La classifica e i podi. Italia in nona posizione - dominio russo : I RISULTATI ED I PODI DEGLI Europei 2018 DI Judo -60 kg 1. YASHUEV, Islam (RUS) 2. GERCHEV, Yanislav (BUL) 3. MCKENZIE, Ashley (GBR) 3. MUDRANOV, Beslan (RUS) 5. LESYUK, Artem (UKR) 5. PAPINASHVILI, Amiran (GEO) 7. GARRIGOS, Francisco (ESP) 7. SZABO, Csaba (HUN) -66 kg 1. GOMBOC, Adrian (SLO) 2. MEDVES, Matteo (ITA) 3. FLICKER, Tal (ISR) 3. SHERSHAN, Dzmitry (BLR) 5. GUSIC, Marko (MNE) 5. SAFAROV, Orkhan (AZE) 7. CRISOSTOMO, Joao (POR) 7. ...

Judo - Europei 2018 : Antonio Esposito fa gioire l’Italia a Tel Aviv! Sconfitto il turco Gulduren - arriva il bronzo nei -81 kg : arriva un altro podio per l’Italia agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele), dopo l’argento di Matteo Medves nella prima giornata di gare. A conquistarlo è Antonio Esposito, che ha portato a casa la medaglia di bronzo nella categoria -81 kg, battendo nella finale per il terzo posto il turco Ilker Gulduren con una prova di grande autorità. Il campano è riuscito subito a prendere il comando delle operazioni con un fantastico ...

