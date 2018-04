JOAQUIN PHOENIX Beautiful Day | 70 ore di m**da passate al setaccio

"A beautiful day" - così JOAQUIN PHOENIX diventa un sicario con l'anima per una regista di culto : Joaquin Phoenix è vegano, dall'età di tre anni. E' importante ? No. Lui non ne parla mai, come non parla del suo assiduo impegno animalista, che gli è costato in passato anche qualche baruffa con l'industry hollywoodiana. In realtà è un tipetto piuttosto afasico che preferisce parlare solo attraverso i suoi personaggi. Non ne sbaglia mai uno, come non sbaglia un regista. Dice :"Quando mi propongono i film non ...

JOAQUIN PHOENIX / In Italia per presentare Beautiful Day : "Interpreto un uomo violento che cerca la pace" : JOAQUIN PHOENIX è il protagonista di Beautiful Day, film che uscirà nelle sale Italiane dal 1° maggio. Le dichiarazioni dell'attore nella conferenza stampa a Roma.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:11:00 GMT)

JOAQUIN PHOENIX in Italia per presentare A Beautiful Day : «Il mio sicario con i fuochi d'artificio nella testa» - Best Movie : ... perché il cervello poi si muove nel mondo. Ci siamo resi conto che, per via di quello che aveva subito il mio personaggio, non poteva ragionare sulle sue azioni. Lynne mi mandava anche degli audio ...

JOAQUIN PHOENIX - un sicario dal cuore tenero nel film 'A Beautiful Day' : A Beautiful Day La regista ci porta nel mondo complesso di Joe, fatto di violenza e tenerezza, sospeso tra l'atroce passato e un limbo post-traumatico. ' Joe vive in un costante conflitto con se ...

A Beautiful Day. Incontro con Lynne Ramsay e JOAQUIN Phoenix : La collaborazione con Jonny è stata fatta in economia, il mio è un film a basso budget. Magari io gli davo 5 o 10 minuti di girato e lui ci scriveva la musica sopra oppure ci mandava dei file audio ...

A Beautiful Day - JOAQUIN PHOENIX : “Ho recitato con i tamburi nel cervello” : “Non fare agli altri quello non vorresti fosse fatto a te e segui sempre la tua ‘cazzo’ di verità”. Così parlavano i signori Phoenix al figliolo Joaquin mentre cercavano di impartirgli una certa educazione. Fortunatamente il divo poi si corregge scherzando: “La parolaccia l’ho aggiunta io, volevo rendervi l’idea di come fosse a casa mia”. Organico e fuori norma come da sempre ci ha abituato ai vari incontri stampa, Joaquin Phoenix arriva in ...

Lynne Ramsay e JOAQUIN PHOENIX a Roma per presentare A beautiful day : La regista Lynne Ramsay farà tappa nella Capitale, domani 27 aprile, per presentare A beautiful day insieme al protagonista, Joaquin Phoenix . Con questo film entrambi hanno vinto a Cannes, ...

JOAQUIN PHOENIX - il nuovo Gesù Cristo a cui perdoniamo tutto : Era solo questione di tempo prima che qualcuno mettesse insieme Joaquin Phoenix e Gesu` Cristo. Doveva, lui, arrivare all’eta` giusta – 42 anni – restando bello, intenso e lievemente distante, come ci siamo abituati a vederlo; doveva arrivare un regista che sapesse vendergli la parte, promettendogli un Redentore moderno, umanizzato al massimo, sciupato e pronto a tendere la mano all’unica che lo ascolti davvero, Maria Maddalena. La ...

JOAQUIN PHOENIX : di uomini e dei - l’intervista esclusiva : Joaquin Phoenix è un uomo felice, e io non me l’aspettavo. L’unica altra volta che l’ho incontrato di persona, nel 2012 a Venezia a una festa per il cast di The Master - dove lui, al fianco di Philip Seymour Hoffman, era semplicemente straordinario - mi aveva fatto l’impressione di un tipo nevrotico, quasi spaventato dalle attenzioni, allergico alle foto quanto alle domande, costantemente protetto dalla sua addetta stampa. E invece, quando entro ...

JOAQUIN PHOENIX sarà il Joker nel cinecomic DC prodotto da Scorsese? La risposta dell'attore vi sorprenderà - Best Movie : Due sono le possibili opzioni al riguardo: o Joaquin vive fuori dal mondo e davvero non è mai nemmeno stato contattato dalla Warner, oppure ci sta semplicemente trollando in quanto non può parlare ...

Berlinale di Gus Van Sant con JOAQUIN PHOENIX - : Erano gli anni '80 ed entrambi erano due giovani artisti che cercavano la loro strada nel mondo. VAN Sant E CALLAHAN John Callahan subì a 8 anni un abuso; a quel momento tremendo della sua infanzia ...

JOAQUIN PHOENIX - un anno da Dio : Fullscreen01/02 - Joaquin Phoenix fotografato da Greg Williams per GQ, marzo 201802/02 - Joaquin Phoenix fotografato da Greg Williams per GQ, marzo 2018 È un attivista-animalista, è vegano praticamente da sempre, non ha account social. Si è fatto ricoverare per un rehab, ma beve ancora se deve prendere una aereo. Quando non lavora, va a letto alle nove di sera, fa karate e medita. Joaquin Phoenix (qui in due scatti inediti di Greg Williams), ...

Don’t worry - è un altro grande film con JOAQUIN Phoenix. E di un grande Gus Van Sant : «Ieri Gus mi ha suggerito di non rispondere alla domande dei giornalisti, ma di dire semplicemente quello che voglio dire». Joaquin Phoenix ha i suoi modi per combattere il disagio di trovarsi in una sala stampa gremita di giornalisti, e in un certo senso sceglie la sincerità. Un po’ come fa il suo personaggio nel film presentato alla sesSantottesima Berlinale, quando dice “sono ubriaco perché sono nervoso…”. L’attore è il protagonista di Don’t ...