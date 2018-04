Jamil | dissato da Gast | torna a parlare di Noyz e Vegas | botta e risposta social

Blastingnews

(Di sabato 28 aprile 2018) Capita spesso che un rapper italiano dissi un collega più famoso, capita altrettanto spesso che il collega più famoso non risponda, o faccia in tutto e per tutto finta di niente, per non fare pubblicità al suo detrattore. Il meccanismo della pubblicità sui– ben sintetizzabile nella frase: nel bene o nel male l'importante è che se ne parli – è ben noto ai rapper italiani: tutti ormai sanno molto bene come sfruttarlo, ma anche e soprattutto come non farsi sfruttare dagli altri. Lo sanno i rapper, e lo sanno anche gli appassionati di rap italiano, che spesso sconsigliano ai loro idoli di replicare agli insulti e alle offese di rapper con un livello di popolarità più basso del loro....