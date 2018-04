Jack | in campo con i suoi idoli grazie ad un robot

vanityfair

(Di sabato 28 aprile 2018) Da tempo il piccoloMcLinden sognava di accompagnare inla sua squadra del cuore. Super tifoso dell’Everton, voleva dare la mano aibeniamini prima di una partita, come fanno tanticoetanei, e fare la mascotte della gara. Il suo desiderio però si è sempre scontrato con la sua malattia, che lo rende dipendente dell’ossigeno 24 ore al giorno e non gli permette di allontanarsi troppo da casa. Così, proprio quando in molti pensavano fosse impossibile esaudire la volontà del 14enne, è arrivata la start-up norvegese No Isolation a ribaltare le carte sul tavolo. LEGGI ANCHEIl piccolo Bradley, la malattia e l'amico calciatore L’azienda scandinava, infatti, ha progettato unchiamato AV1 per aiutare i giovani con malattie a lungo termine a combattere la solitudine e a frequentare la scuola. Un piccolo oggetto elettronico con videocamera, microfono e speaker integrati, ...