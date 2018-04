Irlanda | bambino dato per cerebralmente morto si riprende per miracolo

blogo

(Di sabato 28 aprile 2018)del Nord - Taylor Reid,perdopo una caduta in moto, si è risvegliato a due anni di distanza dall’incidente. I medici ancora non riescono a spiegarsi come sia possibile. Ritenuto unprodigio sulle due ruote, a 5 anni aveva già una moto da cross con la quale partecipava a gare e ottenendo anche buoni risultati. Un giorno, però, durante un’esercitazione fuori dalla sua casa di Ballysillan è caduto battendo la testa e dopo i primi soccorsi, ai medici non è rimasto che dichiararlo "". Per ben tre volte, però, i genitori si sono rifiutati di staccare la spina e a due anni di distanza pare sia avvenuto il: Taylor ha riaperto gli occhi, reagisce agli stimoli esterni e addirittura sorride.Come ricorda la mamma di Taylor, nonostante ilindossasse sempre il casco, durante l’incidente lo stesso volò via e nella caduta ...