Iran intende sostituire l' inglese con il russo nel sistema d' istruzione

Siria - Trump parla alla nazione. C’è messaggio per Russia e Iran : “Che tipo di nazione intendete essere?” : Nel suo messaggio alla nazione in cui spiega le ragioni dell’attacco in Siria, il presidente degli Usa Donald Trump si è anche rivolto a Russia e Iran, stigmatizzando il sostegno al regime di Assad. “La Russia decida se intende continuare su questa strada oscura o se vuole unirsi alle nazioni civili come forza di stabilità e pace” L'articolo Siria, Trump parla alla nazione. C’è messaggio per Russia e Iran: “Che tipo ...