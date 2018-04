Inter-Juve | il film della partita | 2-3 

Inter-Juve 2-3 : Douglas Costa-Icardi-A.Barzagli-A. Skriniar-Higuain -HIGHLIGHTS : Inter-Juventus sarà visibile anche in streaming grazie a Sky GO e a Premium Play. Ma non solo, esiste una terza opzione: NowTV, l'internet-tv di Sky senza contratto [VIDEO] . #Inter Juventus #Inter ...

DIRETTA/ Inter-Juventus - risultato live 2-1 - streaming video e tv : clamoroso autogol di Barzagli! : DIRETTA Inter Juventus, info streaming video e tv: il derby d'Italia a San Siro vale tanto per entrambe, e potrebbe decidere la corsa allo scudetto.

VIDEO Il gol di Higuain : Inter-Juventus 2-3 - il ribaltone del Pipita. La rete dello scudetto? : Clamoroso a San Siro: l’Inter è in vantaggio 2-1 a tre minuti dal termine, la Juventus è disperata e vede sfuggire via lo scudetto ma si inventa la rimonta pazzesca. Prima il pareggio all’87’ con l’autogol di Skriniar, poi all’89’ il gol di Higuain che vale il 3-2. Assist di Dybala su calcio di punizione, il Pipita insacca di testa e avvicina i bianconeri allo scudetto. I Campioni d’Italia ora hanno ...

La Juventus ha battuto per 3 a 2 l’Inter : In una partita rocambolesca, che l'Inter stava vincendo fino a pochi minuti dalla fine The post La Juventus ha battuto per 3 a 2 l’Inter appeared first on Il Post.

Inter-Juventus 2-3 : il derby d'Italia è ancora bianconero La partita | Sfottò sugli spalti : Bianconeri in vantaggio al 13' e in superiorità numerica dal 15'. Icardi e un'autorete di Barzagli ribaltano la partita. Ma Cuadrado e Higuain riaffermano la superiorità e il +4

Diretta/ Inter-Juventus (risultato finale 2-3) streaming video e tv : incredibile ribaltone dei bianconeri! : Diretta Inter Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro il derby d'Italia potrebbe essere determinante anche per la lotta scudetto(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:46:00 GMT)

Inter-Juventus 2-3 - le pagelle di CalcioWeb : 1/24 Tano Pecoraro/LaPresseLaPresse/ ...

Il sensibile Orsato regala la vittoria alla Juventus - partita contro l’Inter falsata : finale di partita pazzesco - i bianconeri ribaltano tutto [FOTO e VIDEO] : 1/25 Foto Instagram ...

Inter-Juventus - per Vecino rosso eccessivo. La Var non doveva Intervenire : Al 18' di Inter-Juventus, i nerazzurri sono rimasti in dieci per l'espulsione di Vecino. Decisione corretta in corsa con l'intervento della Var, dopo che l'arbitro Orsato aveva optato per il ...

Inter-Juventus 2-3 La Diretta Higuain firma la rimonta - vantaggio bianconero : SEGUI LA Diretta LE FORMAZIONI: INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Barzagli, Rugani, Alex ...

Inter-Juventus 2-1 : pagelle e tabellino : Inter-Juventus, 35ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter - Juventus 2-1 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Lo seguiremo live dalle 19.45 con le formazioni ufficiali e dalle 20.45 con la cronaca diretta minuto per minuto. Le dichiarazioni di Spalletti alla vigilia Le dichiarazioni di Allegri alla vigilia ...

Anticipo Serie A - Inter-Juventus 2-3 : 22.50 Con un finale thrilling, la Juve in rimonta batte 3-2 l'Inter al Meazza. Al 13' bianconeri avanti con Douglas Costa.Inter in 10 dal 18': Vecino entra duro su Mandzukic, per Orsato è giallo, ma il Var lo 'trasforma' in rosso diretto. Var ancora in scena a fine 1° tempo: annullato il raddoppio di Matuidi (fuorigioco) al 50'. Nella ripresa al 52' c'è il pari:punizione di Cancelo 'zuccata' di Icardi. L'autogol di Barzagli per il 2-1 ...

Inter-Juventus 2-2 | La diretta Autogol di Skriniar - pari bianconero : SEGUI LA DIRETTA LE FORMAZIONI: INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D?Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. JUVENTUS: Buffon; Cuadrado,...