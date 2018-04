Inter | ad un passo un altro acquisto | Milan beffato?

C'è Inter-Juventus - Napoli sogna il sorpasso Video : 3 E' il giorno di #Inter-#Juventus, il derby d'Italia, la partita delle partite per certi aspetti, quelli legati alle appassionanti sfide del passato, quasi sempre in chiave scudetto. Quella di stasera - fischio d'inizio alle 20,45 - è, comunque, una gara di fondamentale importanza per la lotta al vertice, perché i bianconeri di Massimiliano Allegri non possono concedersi neppure un mezzo passo falso contro i nerazzurri di Luciano ...

Materazzi contro la Juventus : “l’Inter deve vincere - che goduria il sorpasso del Napoli” : Si avvicina sempre di più la gara tra Inter e Juventus valida per il campionato di Serie A, clima tesissimo dopo le ultime dichiarazioni da parte di Marco Materazzi al Corriere dello Sport: “San Siro è casa nostra e a casa nostra la Juventus non deve vincere. L’Inter non può farsi sfuggire questa occasione per fare un passo importante verso il ritorno in Champions e complicare la corsa verso lo scudetto di una rivale storica – ...

Derby di mercato per Asamoah : Inter in pole - ma il Milan prova un clamoroso sorpasso : Il Milan si lecca le ferite nel day after della vergognosa gara di ieri contro il Benevento. Una sconfitta che chiude definitivamente ogni idea relativa alla Champions League, ma complica anche la corsa all’Europa League, con diverse squadre che spingono alle spalle dei rossoneri. Il ds Mirabelli però, come è giusto che sia, si sta già muovendo sul mercato, con i fondi che nella prossima estate saranno prossimi allo zero. I calciatori in ...

Inter : Asamoah ha già preso casa a Milano - ma il Milan tenta il sorpasso : LA MOSSA DEL Milan - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , infatti, il club rossonero sta provando il sorpasso sull'Inter nonostante abbia già bloccato, di fatto, Ivan Strinic , anche ...

Lazio - a Firenze per il controsorpasso all'Inter : Metti una sera a cena Inzaghi, Pioli e Spalletti. Che poi a gennaio i tre, a Coverciano per un incontro tra arbitri e allenatori, si sono già ritrovati intorno ad un tavolo. Probabilmente nessuno di ...

Inter-Cagliari alle 20.45 La Diretta Spalletti cerca il sorpasso su Roma e Lazio : La 33esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del martedì sera a San Siro tra Inter e Cagliari: i nerazzurri vengono dal pareggio di Bergamo di sabato scorso, e proseguono la lotta per ...

L'Inter resta senza gol. Ha il passo del gambero più che da Champions : Quando tutti pensavano che il periodo nero fosse ormai definitivamente alle spalle, ecco che L'Inter torna ad essere pazza e incomprensibile. Merito di un Atalanta aggressiva e di nuovo bella ma ...

Inter sconfitta dal Torino - niente sorpasso sulla Roma : Inter sconfitta dal Torino, niente sorpasso sulla Roma La squadra di Spalletti spreca diverse occasioni e rimane a un punto dalla Roma, Mazzarri si prende la rivincita Continua a leggere

Torino-Inter 0-0 La Diretta Spalletti cerca il sorpasso sulla Roma : La sfida tra Torino ed Inter apre il programma domenicale di Serie A alle ore 12.30: i granata sembrano avere superato il momento di crisi con due larghe vittorie consecutive a Cagliari prima ed in ...

Spalletti cambia l'Inter : dal compasso di Borja Valero al pennello di Rafinha : l'Inter di oggi è diversa da quella di inizio stagione, anche negli uomini. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come l'innesto di Rafinha abbia inciso sul gioco della squadra guidata da Luciano Spalletti. 'Spalletti ha riposto nella scrivania il compasso di Borja Valero, utile all'inizio per ...