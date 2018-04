Intelligenza Artificiale | come preparare un Paese al suo arrivo

A un passo da Her : "Adesso l'Intelligenza Artificiale ascolta come noi" : L'hanno realizzata i ricercatori del Mit, allenandola grazie a centinaia di clip audio della durata di due secondi

La CIA intende rimpiazzare le spie con l’Intelligenza artificiale : Il mondo dello spionaggio non era così in fermento dai tempi della guerra fredda: agenti russi espulsi dagli Stati Uniti, spie americane cacciate da Mosca e da Pechino, ma soprattutto il casus belli che ha alzato il livello dello scontro: l’ex spia russa avvelenata col gas nervino in territorio britannico. Un caso che ha alzato il livello dello scontro diplomatico e che ha rimesso nuovamente al centro del dibattito il ruolo e le attività ...

Perché Europa - UK e Francia si stanno agitando tanto sull’Intelligenza artificiale : Dopo la Francia e l’Unione europea, anche la Gran Bretagna lancia un piano di investimenti nell’intelligenza artificiale. Come improvvisamente risvegliate, le potenze europee stanno ansiosamente cercando di posizionarsi in quella che sarà la partita economica e tecnologica più importante dei prossimi anni. Sapendo che Stati Uniti e Cina sono pronti a mettere in campo tutta la loro stazza per conquistarsi il ruolo di ...

Intelligenza Artificiale - Ue punta in alto e investe 2 mld euro : Roma, 26 apr. , askanews, L'europa punta ad essere all'avanguardia nello sviluppo dell'Intelligenza artificiale. 'Come già in passato il vapore e l'elettricità, l'IA sta trasformando il nostro mondo. Pone sfide nuove che l'europa deve affrontare compatta se vogliamo che l'IA abbia successo e funzioni per il bene di tutti', ha dichiarato Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile …

Misure Ue per ricerca e sviluppo nell'Intelligenza artificiale : Bruxelles - La Commissione europea ha presentato stamani qui a Bruxelles una serie di Misure per promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale, facilitando gli ...

Intelligenza Artificiale : 2 miliardi entro il 2020 dalla Commissione Europea : La Commissione Europea ha presentato un pacchetto in materia di Intelligenza artificiale su cui l’UE investirà 2 miliardi nel biennio 2018-2020: le misure prevedono di mettere l’Intelligenza artificiale al servizio dei cittadini europei e rafforzare la competitività dell’Europa in questo campo, aumentando gli investimenti e fissando una serie di linee guida etiche. L’approccio è su tre fronti: “Aumentare gli ...

Intelligenza Artificiale - da Ue 2 mld : E' l'ultimo treno per cercare di agganciare Usa e Cina nella corsa allo sviluppo dell'economia digitale dei prossimi anni, legata all'Internet delle cose e che spazierà dall'industria ai trasporti ...

«Hey Mercedes...» L'Intelligenza Artificiale sulla nuova Classe A : Piero Evangelisti Spalato Svolta, nuovo corso o rivoluzione? In Mercedes-Benz propendono per quest'ultima quando introducono la nuova Classe A, la quarta nella storia del modello che continua a essere ...

Intelligenza Artificiale priorità della Ue - Nicita - Agcom - 'Necessaria una strategia italiana' : ... "siano al centro del dibattito dell'evoluzione dei modelli e delle competenze della regolazione nel mondo digitale". Il Commissario ha rilevato inoltre la necessità di studiare "l'impatto degli ...

Gubbio - Intelligenza Artificiale : al Mazzatinti arriva Roberto Segatori : ... 'In arrivo importanti investimenti' ← Rugby, la Barton Cus Perugia chiude bene la stagione battendo in casa Torino A Foligno si respira già aria di Scienza e Filosofia: giovedì il taglio del ...

Come l'Intelligenza Artificiale cambia la radiologia : Naturalmente, per creare una collezione completa di casi d'uso ci vorranno molti anni, ampliando ulteriormente il ruolo dei radiologi nel mondo dell'intelligenza artificiale. In terzo luogo, gli ...

Il - resistibile - senso dell'umorismo dell'Intelligenza artificiale : Siete in vena di scherzi ma a corto di idee? Nessun problema, potete chiedere aiuto all'intelligenza artificiale. Janelle Shane, una ricercatrice che addestra reti neurali a fare dello humour, ha ...

L'Intelligenza Artificiale incontra ASUS : ZenFone 5 disponibile anche a Biella : Gli avatar ZeniMoji possono essere utilizzati nelle video chat o in live-streaming, così come nelle normali chat di testo per renderle più divertenti. ASUS ZenFone 5 , ZE620KL, è disponibile a ...

Travel - l'Intelligenza Artificiale sta cambiando il mercato : Lalonde prevede che entro la fine del 2018 il numero di dipendenti raddoppierà fino a superare le 200 unità, soprattutto nei settori della scienza dei dati, dell'ingegneria e del servizio clienti. I ...