Insulti all’arbitro - Uefa apre inchiesta contro Simeone : La Uefa ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, espulso durante la semifinale di andata di Europa League contro l’Arsenal. Il tecnico, andato su tutte le furie per il rosso a Vrsaljko dopo 10 minuti ed allontanato poco dopo dall’arbitro Clement Turpin, è sotto inchiesta per avere rivolto un “insulto” al direttore di gara. Il club spagnolo rischia una sanzione, ...

Europa League - Insulti all'arbitro : la Uefa apre un'inchiesta contro Simeone : La Uefa ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, espulso durante la semifinale di andata di Europa League contro l'Arsenal. Il tecnico, andato su ...

Insulti contro Aida del GF : il web e gli opinionisti si indignano : Momenti di tensione tra ieri e oggi all'interno della casa più spiata d'Italia. Momenti molto gravi, che hanno oltrepassato il limite del consentito. Lunedì il ciclone spagnolo Aida Nizar è entrata come concorrente nella casa, sconvolgendo gli equilibri che si erano creati durante la prima settimana. All'inizio la concorrente Patrizia si è scagliata contro di lei, pensando fosse la spagnola la causa della sua nomination, sostenuta da Veronica. ...

Grande Fratello - ancora Insulti contro Aida : «Sei una cagna. Zingara». Ma i ragazzi pensano di avere ragione – Video : GF15 - Aida Nizar La produzione interviene con una nota ufficiale ma al Grande Fratello 2018 ormai la frittata è fatta. Dopo i gravi episodi di ieri (clicca qui per sapere cosa è successo) emergono nuovi Video che portano a galla altri insulti e cattiverie rivolti alla concorrente spagnola Aida Nizar. Protagonisti, ancora una volta, Baye Dame e Luigi Favoloso. I momenti risalgono alla giornata di ieri. Aida è davanti al frigorifero e Luigi ...

Odio e Insulti social contro Giorgio Napolitano/ Video - operato al cuore : nuovo bollettino “piccoli progressi” : Giorgio Napolitano, operato d’urgenza al cuore, Video, come sta? 3 ore sotto i ferri, intervento riuscito. Il Presidente Emerito si trova attualmente in terapia intensiva dopo l’operazione(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:08:00 GMT)

ODIO E Insulti SOCIAL CONTRO GIORGIO NAPOLITANO/ Video - operato al cuore : visita di Mattarella al San Camillo : GIORGIO NAPOLITANO, operato d’urgenza al cuore, Video, come sta? 3 ore sotto i ferri, intervento riuscito. Il Presidente Emerito si trova attualmente in terapia intensiva dopo l’operazione(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 17:45:00 GMT)

Aida Nizar - bullismo e rissa sfiorata al Grande Fratello. Insulti contro di lei : «Ti prendo e t'attacco al muro» : di Ida Di Grazia L'ingresso di Aida Nizar all'interno della casa del Grande Fratello non è certo passato inosservato. La concorrente spagnola sembra fare di tutto per attirare su di sè le inimicizie ...

Odio e Insulti contro Napolitano : l'insostenibile leggerezza dei social : Poi è arrivato il tempo dei social, potentissimi contenitori di pensieri in sintesi da condividere col mondo, e sono saltati

25 aprile a Milano - fischi e Insulti contro la Brigata ebraica. Camusso : "Vanno sciolte organizzazioni fasciste" : Ad aprire il corteo l'amministrazione comunale con il sindaco e lo spezzone del Pd seguito da una lunga bandiera della Pace, la delegazione degli studenti e...

Governo - alta tensione nel centrodestra. Salvini contro Berlusconi : "Con Insulti non si costruisce" : "Ho la netta sensazione che c'è qualcuno che vuole perdere tempo, che vuole un Governo tecnico alla Monti voluto da Bruxelles, che vuole spennare gli italiani .- spiega il leader del Carroccio - Per evitare questa fregatura io farò qualunque cosa, anche scendere in campo". E su un possibile Governo di centrodestra con l'appoggio del Pd replica a Berlusconi: la Lega non è disponibile.

“Cuciti la bocca!”. Grande Fratello - esplode la bomba. Dopo pochi giorni gli inquilini sono già ai ferri cortissimi - Insulti e zero peli sulla lingua contro di lui. Demolito anche dagli altri : “È tripolare!” : Primi screzi dentro la casa del Grande Fratello che da qui a otto settimane potrebbe esplodere. Se queste sono le premesse infatti non c’è da aspettarsi nulla di buono. Parole grosse, accuse e risposte a brutto muso che hanno creato le prime crepe dentro il bunker di Cinecittà. O meglio, hanno scavato un solco tra lui e il resto degli inquilini che sembrano non sopportarlo e l’hanno definito: “ tripolare”. Parliamo di Alberto Mezzetti, il ...

Lucca - bulli contro il prof : nel nuovo video testate e Insulti : di Simone Dinelli, Corriere Fiorentino Negli altri filmati girati sul web si mostrano le umiliazioni da parte di altri ragazzi tra le risate dei compagni di classe

Lucca - bulli contro il prof : nel nuovo video testate e Insulti «Metta 6 e s’inginocchi»Video : di Simone Dinelli, Corriere Fiorentino Negli altri filmati girati sul web si mostrano le umiliazioni da parte di altri ragazzi tra le risate dei compagni di classe

“Ingrato - vergogna”. Tutti contro Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus - oggi opinionista - riempito di Insulti sui social. Il motivo? Quelle parole che non sono piaciute proprio a nessuno : Ci sono partite che lasciano il segno, anche in negativo, e che si portano dietro velenosi strascichi per settimane, se non mesi o anni. Una di queste rischia di essere quel Real Madrid – Juventus che ha sancito l’eliminazione tra gli applausi della squadra italiana ma che ha avuto un seguito polemico, con le parole di Gianluigi Buffon contro l’arbitro reo di aver concesso un dubbio rigore agli spagnoli a tempo scaduto. ...