Instagram contro i minori | ma creare un account fake è un gioco da ragazzi

Scontro Simona Ventura-Heater Parisi su Instagram. Il commento velenoso di Laura Chiatti : «Ci sono donne e donnette» : Uno Scontro sempre più social e velenoso, quello tra Simona Ventura e Heather Parisi. Tutto è nato all'interno della giuria di Amici, per divergenze di vedute sul cantante Biondo, ma il dissidio ha preso il sopravvento sui social, con toni fuori luogo, come nel caso di Laura Chiatti, che ha appoggiato Simona Ventura. Heather Parisi aveva accusato Simona Ventura di aver fomentato odio contro di lei e contro la famiglia dopo aver diffuso una ...

“Togli subito quel post da Instagram”. Poi la aggredisce : il padre su tutte le furie per lo scatto della figlia perde il controllo e si arma di cesoie. L’orrore che ha sconvolto gli abitanti di Monza : Un post pubblicato su Instagram, di quelli che ogni giorno si vedono a bizzeffe e che si confondono nel mare dei contenuti social. E che però ha scatenato un’aggressione violentissima da parte dei genitori nei confronti di una ragazzina di soli 13 anni, colpevole di aver lanciato in rete quel contenuto considerato inopportuno. La giovane vive nel Vimercatese, in provincia di Monza, dove come riportato dal Messaggero si è svolta ...

NBA - Kevin Durant ci casca ancora : 'like' su Instagram contro Russell Westbrook : Che il like fosse volontario oppure no, il dubbio sulle abitudini social di Durant " nominato giusto qualche giorno fa una delle cento persone più influenti del mondo dalla rivista Time in un pezzo ...

Heather Parisi contro Biondo per l’autotune - il cantante risponde : “Mi fai i dissing su Instagram” (video) : Heather Parisi contro Biondo ad Amici di Maria De Filippi, nel terzo serale in diretta sabato 21 aprile. Il cantante della squadra bianca ha utilizzato l'autotune e Heather Parisi ha commentato: "Autotune is for p****", citando Christina Aguilera. Il termine inglese, che non riportiamo, può essere tradotto in italiano come "vigliacchi". Per la Aguilera - e per la Parisi che riporta la citazione - utilizzare l'autotune è scorretto ma Biondo ...

La provocazione di Valentina Vignali - su Instagram la video rivalsa contro le aguzzine della sua infanzia : Valentina Vignali, giocatrice di basket e modella, ha postato su Instagram una storia nella quale lancia banconote da 50 e 100 euro. Il messaggio, secondo lei, era diretto a tutti quelli che piccola l’hanno presa in giro e non hanno creduto in quelle che avrebbe fatto nella vita. La cosa non è piaciuta per niente a Barbara D’Urso che durante la puntata di Pomeriggio5 ha redarguito la Vignali: “Mi sono detta ‘ma guarda sta cretina cosa cavolo ha ...

Non Ricevo Più Mi Piace Su Instagram : Controlla Se Sei In Shadowban : Da qualche giorno non ricevi più Mi Piace su Instagram? Non arrivano più Like alle tue foto su Instagram? Prova a Controllare se per qualche motivo sei finito in Shadowban (la lista nera degli account Instagram) Come scoprire se Instagram mi ha bannato (Shadowban) Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che […]

BlackBerry contro Facebook - WhatsApp e Instagram per la violazione di brevetti : BlackBerry Limited ha avviato un'azione legale contro Facebook, sostenendo che il social network e le sue sussidiarie WhatsApp e Instagram violano suoi brevetti L'articolo BlackBerry contro Facebook, WhatsApp e Instagram per la violazione di brevetti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.