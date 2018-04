Innovazione | ricerca Tag | con il digitale in azienda centrali risorse umane 2

Innovazione : ricerca Tag - con il digitale in azienda centrali risorse umane : Milano, 28 apr. (AdnKronos) – La trasformazione digitale non metterà le persone all’angolo in azienda. Tutto il contrario. Per lo meno, è quello che risulta da una ricerca condotta dalla piattaforma di networking Talent Garden e da BearingPoint Italy, società di consulenza specializzata in ambito management e technology. Le oltre 600 aziende italiane coinvolte hanno fotografato una nuova realtà, fatta di difficoltà e opportunità, ...

Innovazione e ricerca : scoperte le basi molecolari della tossicità di una proteina che causa amiloidosi : La rivista Nature Communications pubblica uno studio – guidato dall’Università Statale di Milano – che aggiunge un tassello alla comprensione delle basi molecolari di una grave e incurabile malattia genetica, individuata nel 2012 e causata da amiloidosi. Fenomeno patologico che determina la perdita di struttura in una data proteina, l’amiloidosi è caratterizzata dalla formazione di fibre allungate e robuste (fibrille amiloidi), che ...

Sogin : Smantellamento centrali nucleari al 27 - 1%; Hera riqualifica condomini anni 60; Pomodoro nero - ricerca e Innovazione : ... che si è tenuto a Bologna il 19 aprile, è stata l'occasione per fare il punto sul decreto sul biometano, approvato un mese fa, e per parlare della deroga chiesta al Ministero Economia e Finanza ...

Lombardia : da Regione 16 mln per accordi per ricerca e Innovazione : "Con questi accordi vogliamo sostenere una più stretta sinergia tra il mondo della ricerca e il sistema produttivo favorendo progetti di ricerca, sviluppo e innovazione fondamentali per la ...

Lombardia : da Regione 16 mln per accordi per ricerca e Innovazione : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - La giunta regionale della Lombardia ha deciso lo stanziamento di 16 milioni di euro per cinque nuovi accordi per la ricerca e innovazione. "Con questi accordi vogliamo sostenere una più stretta sinergia tra il mondo della ricerca e il sistema produttivo favorendo proget

Ricerca : robot e Innovazione - dal Campus Bio-medico al via la RomeCup : Scienze della vita, robotica e innovazione. Sono queste le parole chiave della 12.esima edizione della RomeCup che si svolge da oggi fino al 18 aprile nella capitale, all’università Campus Bio-medico e in Campidoglio. Promossa dalla Fondazione mondo digitale, la manifestazione in soli 3 giorni permette di immergersi nel futuro, con tante iniziative e appuntamenti: dalle lectio magistralis ai contest creativi e al workout strategico, ...

Ricerca e Innovazione : da Mediocredito 62 milioni di euro per prestiti al Mezzogiorno : Teleborsa, - Una marcia in più per realizzare progetti di Ricerca e Innovazione nelle regioni del Mezzogiorno . Si tratta di 62 milioni di euro che Mediocredito Centrale , selezionata dalla Banca ...

Ricerca e Innovazione : da Mediocredito 62 milioni di euro per prestiti al Mezzogiorno : Una marcia in più per realizzare progetti di Ricerca e Innovazione nelle regioni del Mezzogiorno . Si tratta di 62 milioni di euro che Mediocredito Centrale , selezionata dalla Banca europea per gli ...

Innovazione : una Borsa per far incontrare ricercatori e aziende : Venezia , askanews, - Fare incontrare i protagonisti della ricerca, i dottori ricercatori, e le imprese impegnate sul fronte dell'Innovazione per favorire la competitività delle aziende italiane ...