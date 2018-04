Iniesta ma non solo | quelli che avrebbero meritato il Pallone d' Oro

Iniesta - addio in lacrime al Barcellona/ Video : “Pallone d'Oro? Non è una spina nel fianco” : Iniesta : " addio Barcellona , grazie di tutto”, Video , lacrime e commozione: l’Illusionista lascia dopo 22 anni la compagine blaugrana. Il nazionale spagnolo giocherà in Cina(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:43:00 GMT)

Zidane : 'Iniesta è di tutti - non solo del Barça' : 'Iniesta? Per lui ho profonda ammirazione, e non lo vedo come giocatore del Barcellona ma come un campione che appartiene a tutto il mondo del calcio'. Così Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid,...