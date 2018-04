huffingtonpost

: Chi ama il calcio ha amato Iniesta. Iniesta, il Cavaliere Pallido ai titoli di coda - Michele_chio : Chi ama il calcio ha amato Iniesta. Iniesta, il Cavaliere Pallido ai titoli di coda - HuffPostItalia : Iniesta, il Cavaliere Pallido ai titoli di coda - il__naNo : Chi se non @PaoloCond per descrivere il genio di Iniesta? Gli addii sono sempre dolorosi, ma con il suo si affronta… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Don Andréssaluta tutti e se ne va. All'indomani della manita del Barcellona al Siviglia di Montella in finale di Coppa del Re, condita dall'ennesima prestazione superlativa, uno dei calciatori più vincenti della storia del football lascia dopo 22 anni il club che l'ha reso ricco e famoso e che lui ha contribuito a far diventare uno dei primi al mondo. Lo fa all'alba dei suoi 34 anni. "Io sono un tipo onesto, e voglio continuare a esserlo con me e con il club che mi ha dato tutto: non mi sento di poter continuare a offrire il rendimento che ho tenuto finora. È una questione di natura, di vita, il tempo passa e non ci si può fare nulla", ha detto fra le lacrime in conferenza stampa.Se ne va, ma resta per un altro mese, per un'ultima, facile, missione - la conquista dello scudetto -, come si conviene a undella Mancia, la povera regione ...