Iniesta dà l' addio al Barcellona dopo 22 anni

Blastingnews

: Le lacrime di Iniesta....Il migliore in campo nella finale di Coppa del Re, l'ultima finale con la maglia del Barça… - LiaCapizzi : Le lacrime di Iniesta....Il migliore in campo nella finale di Coppa del Re, l'ultima finale con la maglia del Barça… - marrus91 : @Nando9687 Non so quanti anni hai ma ti consiglio di farti una ripassata sul Pavel Nedved del 2003, un calciatore m… - bianconerole : @alepolice22 @FCBarcelona_es @andresiniesta8 Iniesta manca soltanto un Balon D’or. Il Mondiale lo a Conquistato qua… -

(Di sabato 28 aprile 2018) 2 Andrés #Luján l'ha deciso in conferenza VIDEO: a fine stagione lascera' il #22. Il centrocampista con tutta probabilita' alzera' l'ultimo trofeo, La Liga 2017/2018, per poi andare o nel campionato cinese dove c'è una squadra interessata al 33enne o in Premier League col Manchester City alla finestra. AndrésLuján, l'Illusionista di Fuentealbilla Nato in una cittadina appartenente alla comunita' autonoma di Castiglia-La Mancia l'11 maggio del 1984, il capitano della squadra di Valverde dall'anno dell'di Xavi Hernandez, nel 2015 è un centrocampista dotato di un eccellente tecnica di base, completo. I suoi punti di forza sono il fraseggio, il possesso palla e la famosa croqueta, una sorta di dribbling che consiste nello spostamento della sfera da un piede all'altro nel modo più veloce possibile. Inoltre serve ottimi ...