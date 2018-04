Inferno di fuoco in casa | anziana bloccata tra le fiamme | salvata dai carabinieri

Inferno di fuoco in Siberia - strage di bambini : Mosca, 26 mar. (AdnKronos/Dpa) – E’ di 48 morti, tra cui 9 bambini, il bilancio dell’incendio scoppiato ieri in un centro commerciale in Siberia, a Kemerovo. Ancora 27 i dispersi, secondo quanto riferito dalla Tass. Le autorità russe hanno aperto un’inchiesta sulle cause dell’incendio divampato al quarto piano del centro e poi dilagato nel resto della costruzione inaugurata nel 2013. L'articolo Inferno di fuoco in ...