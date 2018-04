Incendi Vesuvio | dopo i roghi in cammino per la rinascita 

meteoweb.eu

(Di sabato 28 aprile 2018) A luglio le fiamme dolose bruciarono intere pinete nell’area delfino a ridurle in cenere. Oggi, a distanza di nove mesi, in quei luoghi si organizzano visite alla riscoperta della natura. E’ l’iniziativa ”Inper la rinascita” organizzata da ‘Rete Civica per il Parco Nazionale del’ aperta a quanti hanno a cuore le sorti del vulcano piu’ famoso al mondo. Accompagnati da geologi, agronomi, dottori in scienze forestali, naturalisti si cerchera’ di capire,le devastazioni degliestivi, a che punto sia la rinascita e la mitigazione del rischio idrogeologico. Tre le domeniche dedicate alle escursioni: si comincia domani con il percorso guidato alla Valle dell’Inferno. L’appuntamento e’ alle 8:30 (con partenza alle 9:00) presso il Castello Mediceo a Ottaviano (Napoli). Le prossime tappe ...