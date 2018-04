Incendi | in fiamme una casa colonica a Pachino | indagini

Altro Incendio sospetto : in fiamme le auto del dipendente di un'azienda di trasporti : BRINDISI - Potrebbe essere di origine dolosa un incendio che intorno alle ore 2,30 della scorsa notte , fra giovedì 26 e venerdì 27 aprile, ha investito due auto appartenenti al dipendente di un'...

Roulotte in fiamme - esplode bombola : Incendio in pineta nel Catanzarese : incendio nella pineta adiacente il lungomare di Sellia Marina. Le fiamme coinvolgono una delle Roulotte parcheggiate all'interno della quale era installata una bombola di gas GPL. Quest'ultima, ...

Incendi Val di Susa : ancora fiamme sul monte Musinè : Dalle 11:35 di ieri continua a bruciare il Musine’, la montagna piu’ vicina a Torino, alle porte della Valle di Susa. Un elicottero dei vigili del fuoco sta effettuando dei lanci d’acqua, mentre il lavoro delle squadre a terra e’ complicato perche’ le fiamme si stanno sviluppando in zone impervie di non agevole accesso. Le colonne di fumo sono visibili anche dal centro della citta’, a una ventina di ...

Incendio nel Veronese : fiamme in un’azienda per il trattamento di rifiuti : Un vasto Incendio e’ divampato nella zona industriale di Povegliano Veronese in un capannone della Sev, un’azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti. I Vigili del fuoco sono impegnati a spegnere l’enorme rogo scoppiato in mattinata; la densa colonna di fumo nero che si alza dall’azienda e’ visibile fino alla periferia di Verona. Sul posto siu trovano anche i carabinieri della Compagnia di Villafranca di ...

Incendi in Australia : Sydney minacciata dalle fiamme - 2 quartieri in pericolo : Sydney è minacciata dalle fiamme: oltre 500 vigili del fuoco lavorano per controllare l’Incendio divampato per cause sconosciute nei pressi della celeberrima città dell’Australia. Gli abitanti dei sobborghi di Menai e Barden Ridge hanno lasciato le loro case dopo che le autorità hanno chiesto loro di cercare riparo altrove. Al lavoro i vigili del fuoco, con 100 autobotti e 15 aerei: già ridotti in cenere oltre 1.000 ...

Incendi - bosco in fiamme nel Messinese : arrestato piromane : arrestato in flagranza di reato dai carabinieri il piromane di Mirto, nel Messinese. I militari di Sant’Agata di Militello avevano notato una colonna di fumo alzarsi da Monte Pagano. Hanno cosi’ bloccato l’unica strada interpoderale di accesso all’area, dove era parcheggiata l’auto di un allevatore, gia’ sospettato di essere l’autore dei recenti Incendi. Hanno cosi’ individuato l’uomo che ...

Incendi - lavastoviglie in fiamme : donna intossicata dal fumo : Una donna è stata ricoverata per l’intossicazione causata dal fumo dell’Incendio della propria lavastoviglie. L’incidente è avvenuto questa notte ad Alonte, nel vicentino. La donna, che dormiva nella parte superiore della propria abitazione, si è svegliata per l’odore del fumo dando subito l’allarme al marito e alla figlia. I vigili del fuoco accorsi da Lonigo hanno messo del tutto in sicurezza ...

Incendi : in fiamme balle di carta nel veronese : Un vasto Incendio ha interessato, alle prime ore di oggi, un deposito esterno di una cartiera a brentina Belluno (Verona). I vigili del fuoco accorsi da Bardolino, Verona e Trento con sei automezzi antIncendio e 19 operatori stanno continuando lo spegnimento delle balle di carta riciclate depositate su un piazzale all’aperto di circa 400 mq. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto. L'articolo Incendi: in fiamme balle di carta nel ...

Incendi - un'altra auto in fiamme a Siracusa : indaga la polizia : Agenti delle Volanti di Siracusa sono intervenuti in via Modica per l'Incendio, per cause in fase di accertamento, di un Atv Bmw 318. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso.

Incendio a Pregnana Milanese - tre tir devastati dalle fiamme | Foto : Incendio nella notte a Pregnana Milanese. Le fiamme sono divampate nel parcheggio della ditta di autotrasporti "Ventrice società cooperativa trasporti Italia", al civico 54 di via Olivetti. Un rogo impressionante...

Fiamme alla Trump Tower : l’appartamento era senza sistema antIncendio : L’appartamento che è andato completamente distrutto in un incendio, al 50° piano della Trump Tower di New York, era sprovvisto degli spruzzatori antincendio. Si tratta, riporta il Guardian, di una misura di sicurezza alla quale Donald Trump si oppose negli anni ’90. All’epoca in cui la Trump Tower venne inaugurata, il 1983, le leggi non prevedevano l’obbligo di installazione del dispositivo antincendio, nelle sezioni dei ...

New York - morto carbonizzato dalle fiamme nella Trump Tower. L'8 gennaio c'era stato un altro Incendio : Un uomo è morto per le ferite riportate a seguito di un incendio alla Trump Tower di New York, lo rende noto il Dipartimento dei vigili del fuoco di New York. L'uomo è...

San Donato Milanese - vigile del fuoco muore in capannone in fiamme/ Incendio domato dopo una notte di lavori : San Donato Milanese, vigile del fuoco muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un Incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:09:00 GMT)

Incendio San Donato - domate le fiamme dopo una notte di lavoro : cordoglio per il vigile volontario : La Vigna aveva 48 anni, era originario di Campobasso ma da anni era residente a MIlano. Domato l'Incendio divampato alla ditta Rykem,