In arrivo temporali al Nord - soprattutto in Piemonte e Lombardia : Roma, 28 apr. , askanews, Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo: in arrivo piogge e temporali al Nord, soprattutto su Piemonte e Lombardia, mentre ...

Meteo 1 maggio : rovesci e temporali in arrivo/ Previsioni : tempo incerto sull'Italia - atteso peggioramento : Meteo 1 maggio: rovesci e temporali in arrivo. Come sarà il tempo in vista del prossimo ponte? Sole in alcune regioni, peggioramento in altre ma a dominare sarà l'instabilità.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:12:00 GMT)

Boom di turisti : 1 - 8 milioni in viaggio per il ponte. In arrivo piogge e temporali|Il meteo : Spiagge affollate in Salento, numero chiuso per i turisti a Venezia. Dopo il sole, rischio acquazzoni a Nordovest. Giro d’affari di 2,5 miliardi di euro (+9% rispetto al 2017)

Meteo : Lombardia - in arrivo debole perturbazione con temporali su rilievi : Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Alta pressione in parziale cedimento, per domani, ma senza significative variazioni del tempo salvo maggiore probabilità di rovesci pomeridiani sui rilievi. Queste le previsioni Meteo per le prossime ore in Lombardia, contenute nel bollettino diffuso da Arpa regionale.

Meteo - un cielo "giallastro" preannuncia piogge di sabbia dal Sahara. Rovesci e temporali in arrivo : cielo giallastro e aria densa. La settimana che ci aspetta dal punto di vista Meteorologico non promette bene già da queste ultime ore del weekend. Un' intensa nuvolosità infatti che dal mattino ha interessato soprattutto le regioni settentrionali, si estenderà anche al restante settore peninsulare, con Rovesci o temporali da sparsi a diffusi sulle regioni tirreniche e sulle aree interne di Marche ed Abruzzo.Dal pomeriggio ...

METEO - SABBIA DEL SAHARA E TEMPORALI IN arrivo/ Le previsioni : nel weekend vento - caldo e polvere del deserto : METEO, SABBIA del SAHARA e TEMPORALI nel weekend: polvere del deserto su tutta la nostra penisola. Nei prossimi giorni si depositerà sulle nostre regioni del pulviscolo sahariano(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:17:00 GMT)

Meteo : “Prepariamoci al peggio”. Italia - cambia di nuovo tutto : in arrivo nubifragi. Come non restare fregati dai temporali (zona per zona) : Piogge, temporali e neve. Il maltempo fa sul serio. La seconda perturbazione della settimana interesserà, a partire da oggi, inizialmente le regioni di Nordovest e, a seguire, parte di quelle centrali. Massima allerta in Liguria, dove potranno verificarsi i fenomeni più intensi, con accumulo totale in 24 ore anche di 100mm di pioggia. Forti piogge – spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it – saranno possibili anche ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo temporali e rovesci fino a venerdì : Dalla serata odierna fino alle prime ore di venerdì 13 aprile in Veneto sono attese precipitazioni diffuse, anche con rovesci e temporali che potranno essere più consistenti nelle aree montane e pedemontane. Il Centro funzionale della Protezione civile regionale mette in Allerta i comuni di Perarolo di Cadore, per la frana locale, e della fascia del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, tra Treviso, Vicenza e Verona, per ...

Allerta Meteo Lazio : temporali in arrivo - criticità “gialla” dalle prime ore di domani per 18 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, lunedì 9 aprile e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale“. I fenomeni – comunica una nota della Regione Lazio – saranno accompagnati da ...

Temporali in arrivo entro sera : Evoluzione meteo nelle prossime ore satellite europeo Sull’Italia insistono le correnti umide sudoccidentali, con nuovi passaggi instabili tra mercoledì e giovedì che riporteranno altre piogge e acquazzoni al Centronord, Più colpite le regioni settentrionali e l’alto versante tirrenico, con fenomeni anche di moderata intensità e a sfondo temporalesco mercoledì sera. […]

Allerta Meteo Veneto : temporali e neve in arrivo - criticità idrogeologica e rischio valanghe : Tra oggi pomeriggio e sabato sono previste precipitazioni più diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Quantitativi anche consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti in montagna. Il limite della neve sarà intorno a 1500-1800 m. venerdì, in abbassamento sabato fino a 1100-1300 m. Sulla base della situazione Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali in arrivo - criticità “gialla” su tutta la regione : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo su tutta la regione per temporali e rischio idrogeologico e idraulico: l’avviso è valido dalle ore 20 di stasera fino alla mezzanotte di domani, sabato 31 marzo. L’Allerta è stata emessa a fronte di un minimo depressionario in approfondimento sul Golfo del Leone, tra Spagna e Francia, che porta correnti umide e miti e ...