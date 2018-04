Il Web insorge al Grande Fratello 2018 : il bullismo contro Aida Nizar sarà punito : Non sono giorni facili al Grande Fratello 2018, Baye Dame potrebbe essere espulso per il comportamento aggressivo verso Aida Nizar, ma potrebbe non essere l'unico. Pare siano in arrivo provvedimenti vari per i concorrenti coinvolti nel disastro, perché non potrebbe essere chiamato altrimenti, avvenuto mercoledì mattina: insieme a Baye Dame, rischiano Danilo e Luigi più di altri, se non l'espulsione potrebbero essere mandati a un televoto flash ...

Accordo M5S-PD : la Boschi trema - il Web insorge - Salvini si infuria Video : Ora a tremare è Maria Elena Boschi. Ieri è stato dato dal Capo dello Stato un mandato esplorativo a Roberto Fico [Video] per trattare con il centro-sinistra e cercare di trovare dei punti in comune per poter far partire un governo M5S-#Pd. Difficile un Accordo anche perché molti degli esponenti del Partito Democratico, ancora fedeli a Matteo Renzi, non vedono di buon occhio la possibile intesa. Uno di questi è proprio la Boschi che ha paura di ...

Accordo M5S-PD : la Boschi trema - il Web insorge - Salvini si infuria : Ora a tremare è Maria Elena Boschi. Ieri è stato dato dal Capo dello Stato un mandato esplorativo a Roberto Fico per trattare con il centro-sinistra e cercare di trovare dei punti in comune per poter far partire un governo M5S-PD. Difficile un Accordo anche perché molti degli esponenti del Partito Democratico, ancora fedeli a Matteo Renzi, non vedono di buon occhio la possibile intesa. Uno di questi è proprio la Boschi che ha paura di essere ...

Grande Fratello - il Web insorge contro Filippo Contri : la frase incriminata : Filippo Contri preso di mira sul web dal pubblico del Grande Fratello: la frase che ha fatto arrabbiare gli utenti sui social La storia d’amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando ha già fatto discutere al Grande Fratello 15. A storcere il naso contro questo avvicinamento improvviso tra i due sarebbero stati proprio gli stessi […] L'articolo Grande Fratello, il web insorge contro Filippo Contri: la frase incriminata proviene da Gossip ...

Ascoli - prof fa gli auguri di compleanno a Hitler su Facebook/ Le scuse - ma il Web insorge : "Licenziatelo!" : Ascoli, prof fa gli auguri a Hitler su Facebook: “Centoventinove volte buon compleanno”. Si tratta di un docente dell’Istituto Tecnico Agrario Ulpiani: post subito rimosso(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:02:00 GMT)

Nello sneak peek di Lucifer 3×20 una scena hot tra Chloe e Pierce : e il Web insorge (video) : L'episodio di Lucifer 3x20 continua ad allontanare il Diavolo da Chloe, spingendo quest'ultima nelle braccia di Pierce. È ormai chiaro che la serie tv di Fox ha intrapreso questa direzione con i suoi personaggi, concentrando l'ultima parte della terza stagione nel non-più-divertente triangolo tra Lucifer, la detective e il tenente Marcus. Nello sneak peek del ventesimo episodio, rilasciato nelle ultime ore dal network americano, Chloe e ...

Uomini e Donne - Tina lancia torta in faccia a Gemma/ Video - Cipollari si vendica dopo la lite : il Web insorge : Uomini e Donne, Tina lancia torta in faccia a Gemma: Video. La Cipollari si vendica dopo la lite con la Galgani: il web insorge e chiede l'intervento di Maria De Filippi. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:43:00 GMT)