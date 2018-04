Il vescovo incontra i parlamentari bellunesi

bellunopress

: Il Vescovo Cantoni incontra gli studenti del PFP di Sondrio per parlare di lavoro e formazione. Siate esigenti con… - teleunica : Il Vescovo Cantoni incontra gli studenti del PFP di Sondrio per parlare di lavoro e formazione. Siate esigenti con… - arenadeirumori : RT @Paroladivitacs: Il vescovo incontra i ragazzi di Cresima / Bacheca / Home - Parola di Vita - casertafocus : MONDRAGONE – Il vescovo Piazza incontra i giovani in una serata di beneficenza per la Caritas GUARDA LE FOTO Presen… -

(Di sabato 28 aprile 2018) ... l'attenzione ai giovani, che possono essere annoverati tra gli ultimi della società, non solo per la troppo spesso verificatasi incapacità di entrare e restare nel mondo del lavoro, ma anche per la ...