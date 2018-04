Il tour di Max | Nek e Renga fa tappa all’Arena di Verona

Max - Nek e Renga ripartono da Napoli con il loro tour : ROMA – Max Pezzali, Nek e Francesco il 3 aprile ripartono da Napoli con Max Nek Renga, Il tour, i concerti del trio nei principali palasport italiani. A grande richiesta si aggiunge un nuovo appuntamento estivo: l’11 luglio nella splendida Villa Manin di Codroipo (Udine). I biglietti per la nuova data sono disponibili su Ticketone.it […]

Nek Max Renga in tv dopo il tour congiunto? Il trio scherza su una sitcom : Nek Max Renga in tv dopo il tour congiunto. Questo è il loro annuncio scherzoso nel corso della nuova puntata di 105 Mi Casa con Max Brigante, al quale hanno rivelato di essere pronti per un programma televisivo del quale ancora non si conoscono i contorni, ma che vorrebbero chiamare Casa NMR. Il trio ha incoronato il progetto del gruppo con un disco nel quale hanno racchiuso in un album registrato durante la doppia data di Torino. Spiega ...

Biglietti in prevendita per Nek Max Renga in tour nell’estate 2018 dopo l’album : Nek Max Renga in tour anche in estate dopo la leg del mese di aprile con il grande evento all'Arena di Verona. L'annuncio arriva nel giorno del rilascio dell'album dove hanno voluto racchiudere i successi a tre avviati con il rilascio di Duri da battere, unico inedito dell'avventura a gruppo partita con la data del 20 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Saranno quindi tre le date con le quali i tre artisti torneranno sul palco ...