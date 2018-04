Il test che stabilisce se sei un vero fan degli Smiths

ARS - PROtestE DISABILI E PRECARI DOPO OK AL BILANCIO/ Sicilia - Finanziaria : Miccichè critica ostruzionismo : Ars, Maratona Finanziaria in Sicilia: approvato il BILANCIO interno. Ma all'esterno montano le PROTESTE di DISABILI e PRECARI, mentre il governatore Miccichè critica l'ostruzionismo Pd-M5S(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:48:00 GMT)

Pavia - Salvini impiccato a testa in giù/ Adesivi choc in città : ‘appesi’ anche Trump - Erdogan e Netanyahu : Pavia, Adesivi choc con Salvini, Trump, Netanyahu e Erdogan impiccati a testa in giù. Attacco anti-fascista, la Lega insorge: “basta con la sinistra violenta e intimidatoria"(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Gf 2018 - Baye Dame tra le critiche : si punta la pistola in testa - è già polemica Video : #Baye Dame è il concorrente della quindicesima edizione attualmente in corso sul piccolo schermo di uno dei reality show italiani più ti e discussi in rete. Il giovane concorrente di colore sta deludendo tutti i telespettatori del 'Grande Fratello Nip 15' i quali, dopo essere venuti a conoscenza di quanto è accaduto recentemente nella casa, stanno appellando a gran voce sul web e sui social in merito all'espulsione del ragazzo: scopriamo tutti i ...

"Spacca la testa al Duce" a Macerata - ora si muove anche la Digos : La manifestazione andata in scena a Macerata ha raccolto lo sdegno di molti esponenti della politica, a partire da Maurizio Gasparri di Forza Italia che ha annunciato un'interrogazione parlamentare. ...

Speedcheck esegue test manuali e programmati sulle connessioni di rete : Speedcheck è un'applicazione che offre la possibilità di testare le prestazioni della rete internet in connessioni 3G, 4G/LTE e Wi-Fi. L'app mette a disposizione dell'utente degli strumenti di analisi professionali completi di grafici e statistiche e testa la velocità di download, upload e il Ping della connessione. L'articolo Speedcheck esegue test manuali e programmati sulle connessioni di rete proviene da TuttoAndroid.

Spagna - condanna mite per 5 giovani che violentarono una 18enne : proteste nel Paese : I cinque uomini violentarono una ragazza nel 2016 al festival di San Firmino, a Pamplona. Sono stati accusati di abusi sessuali ma non di stupro. condannati a 9 anni invece dei 20 richiesti dall’accusa.Continua a leggere

Modella nuda protesta fuori dal negozio di Prada : "Crudele - uno stile che uccide” : Addosso solo uno slip e sul corpo nudo il tatuaggio di un serpente: così una Modella di "Peta" - l'organizzazione animalista "People for the Ethical Treatment of Animals" - ha mostrato tutto il proprio...

“Scene d’inferno. Quello che facevano quei poveri cani…”. Smette di nutrire i suoi animali e - dopo qualche settimana - l’epilogo più terribile - forse mai visto prima : “Aveva una testa tra le fauci…” : Tante volte, dettati dalla rabbia, si tende a disumanizzare un gesto e ad usare come offesa la parola “cane”. “Sei un cane se ti comporti così con una donna”, tanto per fare un esempio. Ma se proprio dovessimo usare il termine giusto, probabilmente, dovremmo invertire le parti e mettere la parola “uomo” a posto del nostro amico a quattro zampe. Un concetto detto e ritrito, vero, ma ancora una volta ci troviamo di fronte a una di quelle ...

I 20 allenatori più pagati al mondo : Mourinho in testa - ci sono anche Allegri e Spalletti : France Football ha fatto i conti in tasca anche ai tecnici nella classifica dei 20 allenatori più pagati al mondo. L'articolo I 20 allenatori più pagati al mondo: Mourinho in testa, ci sono anche Allegri e Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Salute : la dieta mediterranea fa bene anche all’intestino : Secondo i risultati di una ricerca del Wake Forest Baptist Medical Center, pubblicata su Frontiers in Nutrition, una dieta in stile mediterraneo farebbe bene anche all’intestino: un regime alimentare ricco di frutta e verdura farebbe infatti aumentare i batteri buoni fino al 7% rispetto a solo lo 0,5% di una dieta basata sulla carne. Gli studiosi sono giunti a questa conclusione studiando dei primati, divisi in 2 gruppi: uno seguiva una ...

È disabile ma per avere un sostegno gli chiedono un test che non potrà mai fare : La denuncia dei genitori di un ragazzino abruzzese affetto da tetraparesi spastica che per accedere a un sostegno della Regione avrebbe dovuto rispondere ad un test di suo pugno.Continua a leggere

Questo piercing potrebbe essere la soluzione definitiva ai vostri mal di testa - e la scienza ci spiega perché : Talvolta, i piercing non sono soltanto un vezzo estetico o un atto di ribellione giovanile. Nel caso di Mara Kroyer, un'istruttrice di yoga di Perth in Australia, il daith piercing , ovvero il ...

Spotify testa un filtro per contenuti espliciti anche per i piani famiglia : Spotify sta testando un filtro per i contenuti espliciti anche per gli abbonamenti famiglia: ecco come il colosso dello streaming musicale cerca di convincere i genitori. L'articolo Spotify testa un filtro per contenuti espliciti anche per i piani famiglia proviene da TuttoAndroid.