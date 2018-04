Il Segreto - anticipazioni : Donna Francisca vuole separare Saul e Julieta : Il Segreto La nuova linea narrativa de Il Segreto entra nel vivo. Nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5 Donna Francisca, saputo da un gelosissimo Prudencio della relazione tra Saul e Julieta, deciderà di fare il possibile per separarli. La Donna metterà lui a capo del progetto che fu di Tristan, prendendo di mira l’umile Donna che ama proprio come fece con Pepa. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il Segreto: ...

Il Segreto - anticipazioni al 5 maggio : Beatriz Dos Casas in grave pericolo : Gli spoiler degli episodi de "Il Segreto" che verranno trasmessi la prossima settimana ci svelano che all'interno della famiglia Dos Casas ci saranno dei momenti di tensione. Nello specifico, Beatriz avrà un'accesa discussione col padre e Camila che la porterà ad allontanarsi da loro. L'ex fidanzata di Matias rimasta da sola chiederà appoggio al perfido Aquilino. Ovviamente Hernando e la Valdesalce faranno di tutto per ricucire i rapporti con la ...

Il Segreto - anticipazioni 30 aprile-5 maggio : Beatriz violentata? : Il Segreto, trame prossima settimana: Matias salva Beatriz Martedì 1 maggio Il Segreto non andrà in onda. Le anticipazioni de Il Segreto dal 30 aprile al 5 maggio svelano che la protagonista sarà Beatriz. Julieta, dopo l’incendio in cui ha perso la vita la figlia Ana, non sa più di chi fidarsi e allontana Saul perchè sospetta che ci sia anche lui dietro la tragedia che le ha distrutto la vita. Poi, però, capisce che non è così e i due ...

Il Segreto/ Anticipazioni : Hipolito preoccupato per Dolores - perderà il lume della ragione? (28 aprile) : Il Segreto, Anticipazioni e trame di sabato 28 aprile 2018: Hipolito sempre più preoccupato per Dolores, perderà il lume della ragione dopo la richiesta di Pedro?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 04:00:00 GMT)

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 28 e lunedì 30 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 28 e lunedì 30 aprile 2018: Hernando e Camila devono affrontare le voci che girano a Puente Viejo riguardo alla storia tra Beatriz e Aquilino… Julieta è sicura di poter calmare gli animi dei poveri del paese, chiedendo a Saul di convincere Donna Francisca a donare loro la frutta che, altrimenti, marcirebbe di certo. Adela e Candela si preoccupano per l’ingenuità della ...

IL Segreto / Anticipazioni prossima puntata - 28 aprile : nuovi problemi per Hernando e Camila : Il SEGRETO / Anticipazioni puntata serale di venerdì 27 aprile 2018: Dolores dopo avere ricevuto la richiesta di divorzio da Pedro nasconde ad Hipolito la sofferenza ma...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:07:00 GMT)

Il Segreto - tra Saul e Julieta è finita per sempre : anticipazioni puntata di venerdì 27 aprile : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 27 aprile alle 21.25 su Canale 5. Terzo appuntamento in prima serata per la soap spagnola dopo il cambio di giorno di messa in onda. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 30 aprile al 5 maggio Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

Il Segreto - salta l’episodio del 1 maggio : anticipazioni trame da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Pedro chiede il divorzio a Dolores Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna ...

Il Segreto / Anticipazioni puntata serale : Dolores nasconde ad Hipolito la sofferenza ma poi… (27 aprile) : Il Segreto / Anticipazioni puntata serale di venerdì 27 aprile 2018: Dolores dopo avere ricevuto la richiesta di divorzio da Pedro nasconde ad Hipolito la sofferenza ma...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto dal 30 aprile al 5 maggio : Beatriz in pericolo : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Aquilino furioso, Marcela salva Beatriz e Matias Le Anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto rivelano che Beatriz si allontana da Camila e Hernando, dopo uno scontro molto acceso. La giovane Dos Casas cerca consolazione proprio in Aquilino. I due coniugi comprendono che questo non è il modo giusto per […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 30 aprile al 5 maggio: Beatriz in ...

Anticipazioni Il Segreto : JULIETA comincia a sospettare dell’operaio JESUS : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, una nuova trama darà vita a dei risvolti “professionali” per la protagonista JULIETA Uriarte (Claudia Galan): decisa ad aiutare la compaesana Rosa Martinez (Pilar Berges), la nipote di Consuelo (Trinidad Iglesias) non esiterà a schierarsi ancora contro la temibile Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e si ingegnerà per costruire entro una settimana una casa dove la bisognosa potrà andare a ...

Il Segreto anticipazioni 27 aprile 2018 : appuntamento serale : Torna il sereno tra Julieta e Saul, la ragazza comprende di aver accusato ingiustamente il povero Ortega.

Il Segreto - slitta l’episodio del 25 : anticipazioni trame da lunedì 23 a sabato 28 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Il confronto tra Hernando e Nicolas Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : un possibile ritorno : Molti sono stati i protagonisti della soap Il Segreto che hanno lasciato il cast della telenovela iberica. Tra questi Fernando Mesia, interpretato dall’attore Carlos Serrano. Si trattava del figlio di Olmo, Fernando era in antagonismo con Gonzalo e Maria, ricordate? Ebbene, secondo spoiler spagnoli ed indiscrezioni, Fernando potrebbe tornare nella scena. anticipazioni Il Segreto, trame spagnole: alcuni indizi Il Segreto Magazine di aprile ...