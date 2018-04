larena

: @AIannamorelli @s_margiotta Comunque interrompo qui perché non mi piace essere polemico con le persone simpatiche.… - ClaudioBett : @AIannamorelli @s_margiotta Comunque interrompo qui perché non mi piace essere polemico con le persone simpatiche.… -

(Di sabato 28 aprile 2018) «Ho fatto scelte che lanon ha capito per il mio brutto carattere che però in momenti topici ha consentito di prendere scelte che nessuno avrebbe preso. Non si demanda ad altri la soluzione ...