Il ritorno di Emma Marrone ad Amici 2018 nel 4° serale | video dei duetti coi Bianchi in

Amici 17 – Il Serale – Quarta puntata del 28 aprile 2018 – Ospiti : Emma - Fedez - Fogli e Facchinetti; il ritorno di De Martino. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la Quarta puntata . Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta, la direzione artistica affidata a Luca Tommassini che ha preso il posto di Giuliano Peparini che ha seguito il programma negli ultimi quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Quarta puntata del 28 aprile 2018 – ...

Giorgio e Gemma - ritorno di fiamma. Addio a Uomini e Donne! : Ospiti al “Maurizio Costanzo show” Giorgio Manetti e Gemma Galgani raccontano e si stuzzicano durante la serata. Tra i due pare ci sia di nuovo un’intesa e durante un ballo Giorgio bacia Gemma . Ecco tutti i particolari! Giorgio e Gemma , il ballo galeotto al Maurizio Costanzo Show! I due protagonisti del trono over, Giorgio Manetti e Gemma Galgani, varcano la soglia del Maurizio Costanzo Show e ritrovano l’amore. La ...

Giorgio e Gemma - ritorno di fiamma. Addio a Uomini e Donne! : Ospiti al “Maurizio Costanzo show” Giorgio Manetti e Gemma Galgani raccontano e si stuzzicano durante la serata. Tra i due pare ci sia di nuovo un’intesa e durante un ballo Giorgio bacia Gemma . Ecco tutti i particolari! Giorgio e Gemma , il ballo galeotto al Maurizio Costanzo Show! I due protagonisti del trono over, Giorgio Manetti e Gemma Galgani, varcano la soglia del Maurizio Costanzo Show e ritrovano l’amore. La ...

Maurizio Costanzo Show - Gemma Galgani : ritorno di fiamma con l'ex - scatta il bacio : Uomini e Donne lascia lo studio di Maria De Filippi e sembra voler approdare in quello del marito conduttore del Maurizio Costanzo Show che nella puntata in onda questa sera ospita Gemma Galgani e ...

Alessandra Amoroso torna ad Amici - cosa fa Emma. È successo poso prima del grande ritorno della cantante nel programma di Maria De Filippi. Crisi nell’amicizia tra le due? Come stanno le cose : Oltre che colleghe anche amiche. Ma soprattutto: oltre che bravissime anche due grandi persone. Alessandra Amoroso torna ad Amici e la sua amica Emma le lascia un messaggio dolcissimo. Dopo aver rifiutato per anni di indossare i panni del Coach, la cantante pugliese ha accettato di entrare nella Commissione Esterna della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. A pochi minuti dalla prima puntata della nuova edizione del ...

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani - il ritorno alla normalità dopo il bagno d'amore (Trono over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over: dopo le vacanze pasquali, Gemma Galgani, con il cuore pieno d'amore, torna alla normalità in attesa della nuova registrazione.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 07:35:00 GMT)