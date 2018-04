Il ragno che terrorizza l' Italia | piccolo ma pericoloso | ecco come riconoscerlo

Blastingnews

(Di sabato 28 aprile 2018) Quando si pensa ai ragni pericolosi e velenosi il pensiero arriva subito nelle zone tropicali o subtropicali,l'Australia o il centro America. In realta' anche inesistono delle specie pericolose che con il loro veleno posso causare gravi problemi di salute. Ilviolino Comunemente si pensa che più il #è grosso e più è, in realta' bisogna stare attenti soprattutto a quelli piccoli: la vedova nera, ad esempio, è lunga appena 3 centimetri, ma il suo #morso può essere mortale. Inabbiamo ilviolino che, nonostante non siaaltri ragni americani o australiani, ha un morso che può rivelarsi altamente. Nel nostro Paese è possibile trovarlo anche in casa, specialmente l'inverno, in quanto predilige ambienti caldi. Apparentemente può sembrare innocuo, di colore marrone-giallo e con zampe lunghe, ma l'effetto del ...