Il rafting è uno sport riconosciuto dal CIO! Svolta epocale | possibile futuro alle

oasport

: Il #rafting è uno sport riconosciuto dal CIO! Possibile futuro alle Olimpiadi? Una svolta epocale per una disciplin… - OA_Sport : Il #rafting è uno sport riconosciuto dal CIO! Possibile futuro alle Olimpiadi? Una svolta epocale per una disciplin… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Ilè ufficialmente unodal Comitato Olimpico Internazionale. Laè arrivata ieri a Losanna (Svizzera) dove la WorldFederation (WRF) guidata dall’italiano Danilo Barmaz è entrata a fare parte della International Canoe Federation (ICF), la Federazione Internazionale di Canoa già sotto il CIO. Si tratta di una vera e propriaper questo meraviglioso, appassionante e avvincente, che potrebbe addirittura entrare a fare parte delle Olimpiadi. Il cammino è ancora molto lungo ma chissà che non ci siano delle novità per Parigi 2024 o Los Angeles 2028: i praticanti non mancano (anche gli occasionali), la competizione è molto serrata, lo spettacolo è garantito ed è anche molto stimolante per i giovani. Ci sono tutti gli ingredienti per sognare davvero in grande. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...