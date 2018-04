motorinolimits

: Il punto Ferrari sulle qualifiche e la pole a Baku - BarbaraPremoli : Il punto Ferrari sulle qualifiche e la pole a Baku - MotoriNoLimits : Il punto Ferrari sulle qualifiche e la pole a Baku - Cityrumors_it : Licia Ferrari New Store -

(Di sabato 28 aprile 2018) Al termine delledel GP dell’Azerbaijan, Sebastian Vettel ha conquistato la sua 53°position in carriera, l’ottava con la, la terza consecutiva e la prima in assoluto a, col tempo di 1’.41.498 ottenuto con un set di pneumatici ultrasoft. Sesto tempo per il compagno di squadra Kimi Raikkonen, 1.42.490, anche lui … L'articolo Ile laMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.