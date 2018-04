Il progetto ' Lab Boat navigare con la scienza' sbarca a Olbia

Animals - conoscere gli animali rispettandoli : a Romaest il progetto educativo in collaborazione col WWF : 144 esemplari dai 5 continenti per stupire il pubblico e raccontare la bellezza del mondo animale. Con una caratteristica fondamentale: non si tratta di animali veri, ma di peluche a grandezza naturale. Saranno loro i protagonisti di Animals, conoscere gli animali rispettandoli, in programma al Centro Commerciale Romaest dal 27 aprile al 13 maggio. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con WWF Italia e giunta al suo secondo appuntamento, ...

La barca della scienza arriva al porto di Olbia : il progetto Lab Boat tra seminari e laboratori : Il progetto Lab Boat arriva a Olbia. La barca a vela Adriatica, impegnata nel progetto Lab Boat navigare con la scienza, promosso e organizzato dal CRS4 e finanziato dalla Fondazione di Sardegna, ...

Maps - anche in Calabria il progetto Musei Accessibili per le Persone Sorde : Il progetto ha l'obiettivo di formare ragazzi sordi per inserirli nel mondo del lavoro grazie alla progettazione di servizi museali Accessibili. Per la nostra Regione Calabria, il corso di formazione ...

"Teatro nello spaz...io" : il secondo incontro del progetto-laboratorio : Gli incontri porteranno alla creazione di due spettacoli teatrali, basati sul racconto di Lewis Carrol Alice nel paese delle meraviglie , che andranno in scena mercoledì 30 maggio e venerdì 14 ...

Italo collabora al progetto Amici cucciolotti 2018 : Sfogliando l'album i piccoli lettori, oltre a divertirsi collezionando le diverse figurine, si ritroveranno a fare un viaggio alla scoperta delle parole che migliorano il mondo, come Amicizia, Lealtà,...

Trani News - Le botteghe della fiducia. Laboratorio teatrale e spettacolo finale un progetto di ANTEAS a cura del Teatro dell'Argine : 'Teatro di comunità, drammaturgia partecipata, performance condivisa: comunque li si voglia chiamare questi spettacoli nascono dalla voglia di una comunità di riconoscersi attraverso valori condivisi ...

Calabria : al via il progetto di valorizzazione del Parco nazionale del Pollino : Il presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, il sindaco del Comune di Orsomarso, Antonio De Caprio, in collaborazione con l’Università della Calabria e la Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, hanno avviato presso la Presidenza del Parco nazionale del Pollino un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione delle risorse culturali, religiose e naturalistiche. ...

Calabria dietro le quinte : nasce il progetto "New Theatre training" : ... regia teatrale e cinematografica, marketing e gestione d'impresa culturale , un corso per organizzatore di eventi, attività di animazione territoriale per il coinvolgimento dei giovani, spettacoli ...

Calabria : nasce il progetto 'N.T.T. - New Theatre training' [FOTO] : ... regia teatrale e cinematografica, marketing e gestione d'impresa culturale, un corso per organizzatore di eventi, attività di animazione territoriale per il coinvolgimento dei giovani, spettacoli ed ...

Il progetto per il parcheggio a Ibla - tenuto nel cassetto per 5 anni e adesso tirato fuori sotto elezioni - infuoca la polemica politica. Per Lab 2.0 - Territorio e Pd 'è solo propaganda' : L'atto di indirizzo con cui l'Amministrazione pentastellata ha deciso di dare il via libera al progetto di finanza per la costruzione di un parcheggio multipiano a Ragusa Ibla ha dato il via anche a ...

Reggio Calabria : successo per il progetto S2_Home dell'azienda De Masi : Una straordinaria vetrina e giornata di formazione ed informazione sui temi dell'industria 4.0, dell'antisismica, dell'efficienza energetica, dell'innovazione in cui si confronta il mondo della ...

Torna Qvc Next Lab - progetto formazione per startup al femminile : Milano , askanews, - Offrire alle startup italiane al femminile più innovative un percorso di supporto e formazione per aiutarle a crescere e affermarsi sul mercato: con questo obiettivo è nato il ...

