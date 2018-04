Il più grande sacrificio rituale di bambini della storia?

Ambiente : nelle acque dell’Oman sta crescendo una pericolosa “zona morta” già più grande della Scozia : Un nuovo studio dell’University of East Anglia (UEA) ha confermato una drastica riduzione dell’ossigeno nel Golfo di Oman. La “zona morta” è stata confermata da robot sottomarini chiamati Seagliders, che sono stati in grado di raccogliere dati in aree prima inaccessibili a causa della pirateria e di tensioni geopolitiche. I robot hanno più o meno le dimensioni di un piccolo palombaro ma possono raggiungere profondità di oltre 1.000 metri e ...

Trovato l'oggetto più grande nell'universo : Un team internazionale di astronomi ha scoperto un gruppo di 14 galassie in collisione a distanza di oltre 12 miliardi di anni luce dalla Terra.l'oggetto cosmico denominato SPT2349-56 è apparso circa un miliardo di anni dopo il Big Bang e, secondo i ricercatori, è ora il più grande nell'universo. L'articolo dei ricercatori è pubblicato sulla rivista Nature.Gli astronomi hanno scoperto SPT2349-56 con il telescopio SPT in Antartide ed il complesso ...

Il più grande sacrificio di massa di bambini è stato scoperto in Perù : Rinvenuti in Perù i resti del maggiore sacrificio di massa di bambini della storia. A Huanchaquito, sulla costa settentrionale nei pressi della città di Trujillo, ricercatori della Universidad Nacional de Trujillo e della Tulane University hanno scoperto oltre 140 bambini e 200 lama sacrificati 550 anni fa in una spianata che affaccia sul Pacifico. A illustrare la scoperta, il National Geographic che ha sostenuto la ricerca che apre un nuovo ...

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più intimi nella casa al Grande Fratello : «Lui ci sta» : Dallo studio di Barbara D'Urso si lancia un appello a Nina Moric dopo le immagini del daytime andate in onda al Gf 15 . All'interno della casa, sembra proprio che il suo fidanzato si stia dando da ...

Grande Fratello - Aida e Alberto sempre più vicini : 'Sei pronto a stupirmi?' : È inutile negarlo: c'è chiaramente del feeling tra Aida Nizar e Alberto, concorrenti del Grande Fratello 15. I due gieffini nelle ultime ore si sono mostrati sempre più vicini e complici: lo stesso Alberto, con l'entrata in gioco della prorompente spagnola, ha mostrato una nuova parte del suo carattere. E questo è stato notato davvero da tutti. Il bel biondino, rinominato Tarzan, è rilassato, sorridente e solare. Si è mostrato una valida spalla ...

In Campania il centro commerciale più grande d'Italia : ecco dove sorgerà : Circa 200 negozi, otto sale di proiezioni cinematografiche di ultimissima generazione per un totale di circa 3.000 metri quadrati, una struttura alberghiera a quattro stelle con 120 camere doppie, ben 24 ristoranti di vario genere e nazionalità distribuiti su una superficie di 4.000 metri quadrati e un parcheggio di quasi 4 mila posti auto. Questo e tanto altro ancora sarà 'Maximall Pompeii', il maxi centro commerciale in costruzione nel comune ...

Questa popolazione ha la milza più grande per nuotare meglio : C’è un popolo in Indonesia che, generazione dopo generazione, ha sempre trascorso gran parte della vita nell’attività della pesca subacquea: anche il 60% della giornata lavorativa può avvenire sotto la superficie del mare, distribuendosi tra la caccia di pesci e la raccolta di cetrioli di mare. Uno stile di vita che non ha certo lasciato indifferente il corpo delle persone: i Bajau – così si chiamano – hanno infatti evoluto nei secoli un sistema ...

Il più grande oggetto cosmico mai visto - nel baby universo nato dalla danza di 14 galassie : I telescopi ALMA e APEX hanno scrutato fino al tempo in cui l'universo aveva un decimo dell'età attuale e hanno visto l'inizio di uno scontro cosmico di giovani galassie. Questi antichi sistemi di galassie vanno a formare le strutture più massicce nell'universo conosciuto, cioè gli ammassi di galassie.

Chernobyl - 32 anni fa il più grande incidente nucleare di sempre/ 4000 casi di tumore - vittime incalcolabili : Chernobyl, 32 anni fa il più grande incidente nucleare della storia: 4.000 casi di tumore, numero di vittime incalcolabili. Il 26 aprile del 1986, scoppiava il reattore 4 della centrale(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:15:00 GMT)

Ecco l’ammasso cosmico più grande mai visto : è quattro volte la Via Lattea : Riuscite a immaginare la grandezza della Via Lattea? Se sì pensate che è stato scoperto più grande oggetto cosmico mai visto: occupa un’area estesa quattro volte quella della nostra galassia. Ha sorpreso gli astronomi di tutto il mondo l’ammasso di galassie SPT2349-56, non solo per le sue dimensioni, ma perché si è formato quando l’universo era ancora giovanissimo appena 1,4 miliardi di anni. Descritto in due articoli pubblicati sulle ...

Cervia Città Giardino giunge alla 46° edizione : torna a maggio la mostra d’arte floreale più grande d’Europa : La primavera è la stagione dei fiori, che con i loro colori pastello e il profumo inebriante, dipingono le giornate di leggerezza e incanto. È la natura, bellezza, che veste di verde le più belle città italiane!E di verde si 'veste' Cervia, in provincia di Ravenna, che anche quest'anno ospita la mostra d'arte floreale a cielo aperto più grande d'Europa: nella sua pineta, tra mare e saline, nel mese di maggio il ...

Accadde oggi : il 26 aprile 1986 il più grande incidente della storia dell’energia nucleare : 1/20 LaPresse/Xinhua ...

Due miliardi di stelle : il più grande catalogo di sempre : Due miliardi di stelle: il più grande catalogo di sempre La mappa a colori della Via Lattea, con l’aggiunta di alcune galassie più lontane Continua a leggere

MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI/ Vuoi scommettere? "La mia scommessa più grande l'ho già vinta" : MICHELLE HUNZIKER e AURORA RAMAZZOTTI condurranno "Vuoi scommettere?", nuovo programma di Canale 5. Il rapporto tra madre e figlia raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:42:00 GMT)