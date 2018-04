Il piccolo Alfie ci ha lasciati questa notte

Blastingnews

: Buon viaggio piccolo e sfortunato Angioletto, un abbraccio ai coraggiosi mamma e papà. #Alfie Perché non hanno perm… - matteosalvinimi : Buon viaggio piccolo e sfortunato Angioletto, un abbraccio ai coraggiosi mamma e papà. #Alfie Perché non hanno perm… - rinaldosidoli : È morto il piccolo #Alfie. È morto un cittadino italiano a cui è stato negato il diritto alla vita. Ciao piccolo gr… - SkyTG24 : #UltimOra Gran Bretagna, il piccolo Alfie Evans è morto. Lo hanno annunciato entrambi i genitori su Facebook… -

(Di sabato 28 aprile 2018) IlEvans ci haalle 2.30, il decesso è stato comunicato dalla sua giovanissima mamma con queste parole: “Il mio gladiatore ha deposto lo scudo e si è guadagnato le ali”. Una vita breve che ha lasciato il segno Quella diè stata una vita brevissima, durata appena 22 mesi, ma di un’intensità assoluta perché è stata capace di muovere migliaia di persone che hanno in questi ultimi giorni protestato e pregato in Italia e Inghilterra, capace di muovere persino il nostro governo che gli ha ottenuto subito la cittadinanza, il Papa che ha ricevuto e incoraggiato Tom Evans e un ospedale come il Bambin Gesù che si è distinto per la tenacia con cui ha tentato fino all’ultimo di portare il bambino in Italia per salvarlo. Eppure fino a ieri tutto faceva ben sperare. Era ormai lampante e sotto gli occhi di tutti, il cambiamento delle condizioni di salute di ...