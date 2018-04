Il piano di Mattarella | un governo di responsabilità per evitare l' aumento dell' Iva

Sergio Mattarella - il piano del Quirinale per fare fuori Salvini : cosa c'è dietro l'incarico a Fico : Non sono previsti sconfinamenti nell'incarico esplorativo che Sergio Mattarella ha affidato a Roberto Fico. Il presidente della Camera ha una missione ben precisa: trovare l'intesa tra il M5s e il Pd ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano di Mattarella per liberare Salvini da Berlusconi : Oggi probabilmente Mattarella darà un mandato esplorativo a Fico. Il gradualismo del Capo dello Stato intende esplorare tutte le ipotesi. Con quali criteri? Eccoli. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 06:01:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: i veti (Nato e Usa) che fermano il patto Salvini-Di MaioSCENARIO/ Flop di Fico e governo di tutti, l'unica chance per salvare la faccia, di E. Mazzarella

IL piano DI MATTARELLA/ Rompere il centrodestra e consegnare Salvini a Di Maio : Termina il secondo giro di consultazioni. MATTARELLA non ci sta a farsi tenere in ostaggio dai partiti recalcitranti. Prenderà l'iniziativa. E c'è un precedente interessante. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:00:00 GMT)CONSULTAZIONI/ MATTARELLA, la Siria e i veti aprono la strada a Casellati, int. a L. GhelfiDIETRO LE QUINTE/ La telefonata Di Maio-Salvini si dimentica di Assad, di M. Maldo

Consultazioni : pressato dalle scadenze internazionali - dopo il fallimento del piano Salvini-Di Maio - Mattarella prenderà la sua iniziativa : pre-incarico o esploratore : C'è, al tempo stesso, la constatazione di un fallimento (con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di Consultazioni. La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e ...

Il piano C di Mattarella in caso di flop delle nuove consultazioni : Quando giovedì i leader dei partiti entreranno al Quirinale per il secondo giro di consultazioni, sapranno che le porte del palazzo non si apriranno per loro una terza volta, se non diranno al Presidente della Repubblica parole nuove rispetto a quelle dette la scorsa settimana. Stando a quanto riferito da chi frequenta assiduamente il Colle, infatti, il capo dello Stato non farà un terzo giro di consultazioni per sentirsi ...

DIETRO LE QUINTE/ Mattarella e il piano B per rivotare nel 2019 : Il 4 e 5 aprile i partiti dovranno scoprire le carte. I problemi si chiamano Di Maio e Pd. Mattarella può proporre una soluzione ma solo a certe condizioni. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Le mosse di Salvini e Di Maio per tornare al voto, di A. FannaSCENARIO/ Staffetta Salvini-Di Maio come Craxi e De Mita, int. a P. Becchi

Marco Biagi : Mattarella lo ricorda - scritte choc a Modena/ Il piano delle Brigate Rosse ucciso perché era solo : Marco Biagi: Mattarella lo ricorda, scritte choc a Modena. Il figlio Lorenzo: “Mio padre abbandonato dallo Stato”. Oggi il sedicesimo anniverario dell'omicidio del giuslavorista(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:11:00 GMT)

Renzi addio - si punta su Franceschini Ecco il piano segreto di Mattarella : Sul quadrilatero istituzionale, Quirinale, Palazzo Chigi, Ministero dell'Economia e Banca d'Italia, aleggia lo spettro del malaugurio di Juncker. Il piano inclinato dell'ingovernabilità farebbe scivolare il Paese verso il definitivo default del debito pubblico, scrive Italia Oggi. La linea del Piave prevede tre piani Segui su affaritaliani.it

Sergio Mattarella - il piano per l'incarico di governo se non vince nessuno : Sergio Mattarella ad aprile, un mese dopo il voto, condurrà le consultazioni per la formazione del nuovo governo . Prima del voto non vuole nemmeno immaginare soluzioni. Vuole partire dal risultato ...