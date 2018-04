IL PIANETA ROSSO Su Iris il film con Val Kilmer e Carrie-Anne Moss oggi | 28 aprile 2018

Le attività di ricerca su Marte sono “terrestri” : in Etiopia caratteristiche climatiche e geologiche simili al PIANETA Rosso : Il Pianeta Rosso sale nuovamente agli onori della cronaca, ma in questo caso non per un’attività di studio svolta dai rover che percorrono la sua superficie o dalle sonde che affollano la sua orbita. Questa volta – spiega Global Science – le attività di ricerca su Marte sono ‘terrestri’ e puntano verso una delle aree più inospitali del nostro Pianeta, una zona del Corno d’Africa con caratteristiche climatiche e geologiche che evocano ...

Giove. La danza delle tempeste e dei cicloni sul PIANETA ROSSO visibile grazie alla ricerca italiana : Immagini inedite di Giove riprese dalla sonda Juno della Nasa rivelano i dettagli dei cicloni polari e delle tempeste che agitano il gigantesco Pianeta gassoso. Uno spettacolo che tutto il mondo può vedere anche grazie ai ricercatori italiani. Con la Giornata della ricerca italiana nel Mondo si vuole proprio valorizzare il lavoro e i risultati delle nostre ricercatrici e ricercatori nel mondo

Giove. La danza delle tempeste e dei cicloni sul PIANETA ROSSO visibili grazie alla ricerca italiana : Immagini inedite di Giove riprese dalla sonda Juno della Nasa rivelano i dettagli dei cicloni polari e delle tempeste che agitano il gigantesco Pianeta gassoso. Uno spettacolo che tutto il mondo può vedere anche grazie ai ricercatori italiani. Con la Giornata della ricerca italiana nel Mondo si vuole proprio valorizzare il lavoro e i risultati delle nostre ricercatrici e ricercatori nel mondo

Marte : frammenti di PIANETA ROSSO “a spasso” nel Sistema Solare : Il Pianeta Rosso come fonte di space debris in seguito ad evento cruciale avvenuto in un lontano passato: è quanto afferma lo studio “Implantation of Martian Materials in the Inner Solar System by a Mega Impact on Mars”, condotto da un team del Tokyo Institute of Technology e pubblicato recentemente su The Astrophysical Journal Letters. Gli autori della ricerca – spiega Global Science – sono partiti dall’olivina, un minerale che ...

SpaceX - Elon Musk vuole colonizzare Marte : ecco l’astronave che ci porterà sul PIANETA Rosso : l’astronave per Marte di SpaceX non resterà un prototipo ancora per molto. Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha postato una foto su Instagram del “corpo principale” dell’astronave BFR. La compagnia sta costruendo il veicolo per portare le persone su Marte e altre destinazioni del sistema solare. Questo veicolo in compositi di fibra di carbonio sarà molto grande: 48 metri di lunghezza per 9 di ampiezza. E questo vale solo per l’astronave, che ...

Astronomia : il rover Curiosity festeggia 2.000 giorni marziani sul PIANETA Rosso : Il rover Curiosity della NASA ha raggiunto un altro traguardo: 2.000 giorni marziani (un giorno di Marte corrisponde a 24 h 37 min 23 s) sul Pianeta Rosso. Un mosaico di immagini scattate dal rover a gennaio offre un’anticipazione di ciò che verrà dopo. Ad incombere sull’immagine vi è il Monte Sharp, la montagna che Curiosity sta scalando dal 2014. Al centro dell’immagine troviamo il prossimo grande obiettivo scientifico del rover: un’area che ...

IL PIANETA ROSSO/ Su Iris il film con Val Kilmer e Carrie-Anne Moss (oggi - 17 marzo 2018) : Il PIANETA ROSSO, il film in onda su Iris oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast: Val Kilmer, Carrie-Anne Moss e Benjamin Bratt, alla regia Antony Hoffman. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 09:48:00 GMT)

Marte : ecco come sarà la prima colonia umana sul PIANETA ROSSO attraverso gli occhi di Elon Musk : Elon Musk afferma che la prima colonia umana su Marte non sarà una “via di fuga per i ricchi”, ma sarà un posto dove un piccolo gruppo di persone “per le quali il brivido del confine supera il rischio e il pericolo” pianterà il seme per una società democratica e imprenditoriale. All’inizio ci sarà “l’infrastruttura più elementare. Solo una base per creare propulsori, una centrale elettrica, una cupola in cui coltivare prodotti vegetali, tutti ...

La Tesla in viaggio verso Marte rischia di contaminare il PIANETA rosso? : Alcuni docenti della Purdue University si chiedono se la Tesla Roadster non possa costituire un pericolo per le eventuali forme di vita su Marte