Il Papa | Profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie

Papa : profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie : Roma, 28 apr. , askanews, 'Sono profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie', lo scrive sul suo profilo Twitter Papa Francesco, aggiungendo: 'Oggi prego specialmente per i suoi genitori, ...

Papa Francesco e la morte di Alfie : "Sono profondamente toccato" : Il Santo Padre, infine, elogia la scienza che, tramite la ricerca, scopre e diffonde 'nuove cure, specialmente quando toccano il delicato problema delle malattie rare, autoimmuni, neurodegenerative e ...

«Alfie è morto» - l’annuncio dei genitori. Il tweet del Papa : profondamente toccato : Il piccolo colpito da una malattia neurodegenerativa al centro di un caso diplomatico che ha coinvolto anche l’Italia. Il papà e la mamma: «Abbiamo il cuore spezzato». Commozione sul Web

Papa Francesco : 'Profondamente toccato - prego per genitori' : Sono profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie. Oggi prego specialmente per i suoi genitori, mentre Dio Padre lo accoglie nel suo tenero abbraccio, afferma il Papa "Di fronte al problema ...

Alfie - Papa Francesco : profondamente toccato dalla su morte : La scienza, come qualsiasi altra attività umana, sa di avere dei limiti da rispettare per il bene dell'umanità stessa, e necessita di un senso di responsabilità etica', aveva detto oggi il Papa all'...

Il Papa e il tweet sulla morte di Alfie : ‘Profondamente toccato - prego per i suoi’ : Francesco sabato mattina, nel giorno della morte del piccolo Alfie Evans, ha ricevuto in udienza i partecipanti alla conferenza sulla medicina rigenerativa promossa dal Pontificio consiglio della Cultura «Unite to cure. A global health care initiative»

Siria - il Papa 'Sono profondamente turbato mi appello ai leader - prevalgano giustizia e pace' : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo'. Lo ha detto Papa ...

Siria - Papa : profondamente turbato - prevalgano pace e giustizia : Roma, 15 apr. , askanews, - "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'...