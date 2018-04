Il padre di Bolzano scappato con due figli è in Tunisia Carabinieri e Interpol cercano

Bolzano - padre scappato con i bimbi : sono in Tunisia : sono in Tunisia e stanno bene i due bimbi spariti da Bolzano domenica scorsa con il loro padre, Jamel Methenni. Questa mattina l'uomo ha chiamato sua moglie Rosa Mezzina e ha comunicato che i tre ...

Bolzano - padre scappa con i due figli piccoli : ricerche in tutta Italia : Non ha notizie del marito e dei due figli piccoli da domenica scorsa. Rosa Mezzina, una cittadina Italiana di 28 anni, ha denunciato la scomparsa dei suoi familiari quando è rientrata a casa da lavoro e non ha trovato nessuno ad aspettarla. Il marito, Jamel Methenni, è un cittadino tunisino di 33 anni e si teme che sia scappato da Bolzano con i figli di quattro e due anni per raggiungere la Tunisia. L’ultimo segnale del suo cellulare ha ...

