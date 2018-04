“Il nostro Alfie” Il triste annuncio dei genitori Il bimbo afflitto da una grave

“Ecco come è morto Avicii”. L’annuncio choc dei familiari del dj campione di incassi : “Il nostro ragazzo se n’è andato così…”. Sconcerto nel mondo della musica : È stato uno dei deejay e produttori più amati e seguiti del mondo. Con la sua scomparsa il mondo ha perso un genio visionario, una grande mente dedita alla musica elettronica e all’house digitale capace di far ballare milioni (forse miliardi) di individui in tutto il globo. Parliamo naturalmente di Avicii, all’anagrafe svedese Tim Bergling, morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman, a due passi dagli Emirati ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - “Il nostro un amore maturo” (Mattino 5) : Belen Rodriguez e Andrea Iannone: una coppia che continua ad attirare i fan del gossip. A Mattino 5 (VIDEO), la showgirl argentina ha voluto parlare del suo recente amore con il pilota di MotoGP. Non è stato un colpo di fulmine, rivela Belen Rodriguez, ma un sentimento diverso. Andrea Iannone del resto la protegge come nessuno ha mai fatto prima d’ora. La tangera inoltre ha parlato del figlio Santiago e del suo personale rapporto con i ...

MILLY CARLUCCI RICORDA FABRIZIO FRIZZI/ Video - Ballando con le Stelle : “Il nostro applauso è arrivato lassù” : MILLY CARLUCCI RICORDA FABRIZIO FRIZZI Video, Ballando con le Stelle, commovente tributo all’amico scomparso: 3 minuti di applausi per il nostro frizzolone, all’inizio della puntata(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Senato - il centrodestra non molla : “Il nostro candidato resta Romani” : Il centrodestra non molla. A ventiquattro ore dall’inizio delle votazioni un nuovo vertice a Palazzo Grazioli Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno ribadito che il nome del loro candidato per la presidenza del Senato è Paolo Romani. I Cinquestelle, partito di maggioranza relativa, hanno ripetuto più volte che, nel rispetto di tutte le forze politiche, non voteranno persone indagate, sotto processo o condannate. Il ...

Putin stravince e attacca i nemici della Russia : “Il trionfo è il nostro destino” : Missione compiuta per Vladimir Putin. Il leader del Cremlino si è assicurato un quarto mandato presidenziale con un plebiscito. Addirittura superando il 70% dei voti fissato come obiettivo per legittimare al massimo la sua rielezione. Con il 60% delle schede scrutinate, Putin è in testa con il 75,6% delle preferenze. Gli altri candidati seguono a d...

“Mamma - mi aiuti?”. A 10 anni si ritrova in sedia a rotelle. Non riesce più ad allacciarsi le scarpe - la madre sottovaluta - la tragedia. Una piccola caduta in campo - poi l’ospedale. Una famiglia distrutta : “Il nostro mondo si è frantumato” : Alfie Butt è un bambino come tanti, a 10 anni nella sua vita c’era la famiglia, la scuola e gli amichetti e mai avrebbe immaginato che di lì a poco sarebbe iniziato un assurdo calvario. Tutto è iniziato quando ha chiesto inaspettatamente alla mamma di allacciargli le scarpe, perché lui non ci riusciva. La donna ha subito pensato che il piccolo si fosse fatto male a un piede giocando mentre giocava a calcio e poi come tutte le ...

Tra gli imprenditori di Vicenza : “Il nostro voto deciso dalle tasse” : Il primo voto non si scorda mai. «Il mio fu intorno al 1976 per la Democrazia Cristiana, come facevano in molti a Vicenza nel feudo di Mariano Rumor. Poi venne il periodo del Partito Liberale, cioè il partito degli imprenditori. Avevamo diversi candidati affidabili, ne ricordo uno di cognome Pisoni. Ecco quindi l’era di Silvio Berlusconi, l’uomo di...