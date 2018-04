Il mondo che cambia

Scherma - Coppa del mondo Tauber 2018 : Chiara Cini ed Elisa Vardaro si fermano ai piedi del podio. Altro successo per la russa Inna Deriglazova : L’Italia non sale sul podio nella gara individuale di Tauber (Germania) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Le due migliori azzurre sono state Chiara Cini ed Elisa Vardaro, eliminate ai quarti. Il successo finale va ancora una volta alla russa Inna Deriglazova che batte di una stoccata l’esperta sudcoreana Jeon Hee Sook (13-12) e sale così a quota quattro vittorie stagionali. Sul terzo gradino del podio troviamo invece due giovani ...

Addio Alfie. Storia del piccolo 'gladiatore' che ha commosso il mondo : Il piccolo Alfie Evans è morto. Aveva resistito senza ventilazione cinque giorni, il bimbo di 23 mesi affetto da una malattia neuro degenerativa. Ad Alfie erano state staccate le macchine che lo ...

Migranti : raccontare il mondo che verrà - incontri a Modica e Siracusa : ... e cercare insieme inclusione dei più fragili, coesione sociale arricchita dalle diverse culture, economia alternativa a quella che sta creando tante ingiustizie e alimentando guerre senza rispetto ...

Il parco eolico più potente del mondo avrà anche pale gigantesche : L'impianto off-shore avrà una capacità senza precedenti e potrà contare su turbine di dimensioni eccezionali, utili per ridurre anche i costi

Scherma - Coppa del mondo Tauber 2018 : en plein azzurro nella prima giornata - tutte le fiorettiste accedono al tabellone principale : La prima giornata di gare a Tauber (Germania) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile porta subito buone notizie per l’Italia. Infatti tutte le azzurre impegnate negli assalti odierni hanno superato la fase di qualificazione. Domani ci saranno quindi dodici italiane che andranno a caccia del successo nel tabellone principale. Alice Volpi, Arianna Errigo e Camilla Mancini erano già qualificate di diritto in base al ranking, mentre al termine ...

Tiro a volo - Coppa del mondo Changwon 2018 : nelle qualifiche dello skeet femminile ancora in corsa Chiara Cainero e Katiuscia Spada : Scattate le gare dello skeet nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, si sono disputate le prime tre serie di piattelli delle qualificazioni femminili. A guidare il campo delle pretendenti alla finale è la polacca Natalia Szamrej con 74/75, con almeno due piattelli di margine su tutte le avversarie. Delle tre italiane in gara, verosimilmente, sono ancora in corsa per la qualificazione alla finale ...

I 20 allenatori più pagati al mondo : Mourinho in testa - ci sono anche Allegri e Spalletti : France Football ha fatto i conti in tasca anche ai tecnici nella classifica dei 20 allenatori più pagati al mondo. L'articolo I 20 allenatori più pagati al mondo: Mourinho in testa, ci sono anche Allegri e Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ginnastica ritmica - Coppa del mondo 2018 : l’Italia per trionfare a Baku - che sfida con Bulgaria e Bielorussia : Nel weekend del 27-29 aprile si disputerà la quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Baku, capitale dell’Azerbaijan, ospiterà l’evento che chiude il circuito internazionale e l’Italia sarà assoluta protagonista. Le Farfalle, infatti, torneranno in pedana dopo la tripletta di Pesaro e gli ottimi risultati ottenuti a Sòfia mentre settimana scorsa non si erano presentate a Tashkent come molte altre ...

Scherma - Coppa del mondo : a Tauber riparte la stagione. Arianna Errigo torna in pedana : riparte la Coppa del Mondo di Scherma e lo fa con ormai un classico appuntamento del calendario, quello sulle pedane tedesche di Tauberbischofsheim con il fioretto femminile. Comincia, dunque, dalla Germania, l’ultima parte della stagione schermistica, che poi andrà a chiudersi con i vari campionati continentali e soprattutto con i Mondiali in terra cinese a Wuxi. La notizia sicuramente più importante per i colori azzurri è quella del ...

ATP Barcellona : Djokovic - che disastro! Perde con il n° 140 del mondo. Avanti Nadal : Prosegue il momento terribile di Novak Djokovic , fuori al s econdo turno del torneo ATP di Barcellona, in corso sulla terra rossa di Barcellona, in Spagna. Il serbo, che ha chiesto ed ottenuto una ...

Banche e hedge fund si lanciano nel mondo delle criptovalute : Il 20% delle Banche sta lavorando per entrare nel settore del trading nelle criptovalute entro i prossimi 12 mesi. Lo afferma uno studio di Thomson Reuters , secondo cui il mercato degli scambi di ...

"The Mo show" : il mondo celebra Salah. Si unisce anche Al Sisi : "Una stella" : I tabloid inglesi, ma non solo, sono tutti per l'egiziano, assoluto protaginista della vittoria del Liverpool sulla Roma

Donne contro il Femminicidio #44 : le parole che cambiano il mondo con Selene Pascasi : Le parole cambiano il mondo. Attraversano spazio e tempo, sedimentandosi e divenendo cemento sterile o campo arato e fertile. Per dare loro il massimo della potenza espressiva e comunicativa, ho scelto di contattare, per una serie di interviste, varie Donne che si sono distinte nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere e […]