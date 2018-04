Il meteo è già cambiato | temporali in agguato

Previsioni meteo - per weekend e primo maggio attesa pioggia : Previsioni meteo, per weekend e primo maggio attesa pioggia ll maltempo caratterizzerà le giornate del 28 e 29 aprile in quasi tutta Italia. Durante la giornata festiva del primo maggio sono attese nuvole e pioggia soprattutto nelle aree appenniniche e in Sardegna, mentre arriverà il sole al Sud. IL meteo DI SKY ...

Previsioni meteo - torna la pioggia - forte - . Tendenze per il primo maggio : Vacilla l'alta pressione, al Nord attese precipitazioni e calo delle temperature. Weekend ad alta instabilit, ma il bel tempo resiste al Sud. Ponte del primo maggio: quadro discorde

Sole - vento e pioggia : le acconciature ideali secondo il meteo : «Si prevedono ampie schiarite miste a precipitazioni e venti di Scirocco da qui alla prossima settimana.» Quante volte abbiamo sentito queste parole? E quante volte ci troviamo ad aprire i siti delle previsioni del tempo per controllare il meteo, magari in vista di un giorno importante, un ponte o weekend lungo da trascorrere via dalla città per il quale desidereremmo solo Sole? LEGGI ANCHECapelli super star, ristrutturazione di primavera Tante. ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : le previsioni meteo. Pioggia quasi sicura per prove libere e qualifiche : Con buona probabilità vedremo delle qualifiche bagnate. Le previsioni meteo sembrano essere abbastanza chiare, c’è circa il 60% di possibilità di Pioggia ad Austin dove oggi si definirà la griglia di partenza del GP delle Americhe, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il rischio di precipitazioni è davvero molto elevato per tutta la giornata, in particolar modo al mattino (quando sono previste le prove libere 3, decisive per l’accesso ...

Previsioni meteo - la bolla di ”super caldo” infiamma anche l’Italia : oltre +30°C al Centro/Nord nel weekend - è già estate : 1/15 ...

meteo - Italia capovolta : caldo record al Nord - pioggia al Sud : ROMA - Benvenute maniche corte e scarpe aperte. In Italia e in gran parte d'Europa è arrivato, come già era stato preventivato , il super anticiclone Apollo, un'ondata di caldo che, non a caso, prende ...

Allerta meteo Sicilia : codice giallo fino a domani : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di Allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse sulla Sicilia, valido fino alle 24 di domani, venerdì 20 aprile. L'articolo Allerta meteo Sicilia: codice giallo fino a domani sembra essere il primo su meteo Web.