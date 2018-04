Il mash up The Kolors con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in duetto con Carmen sui

optimaitalia

: Megatallica \m/ - Loudwire : Megatallica \m/ - OptiMagazine : Il mash up @TheKolors con @RobyFacchinetti e #RiccardoFogli in duetto con Carmen sui successi dei Pooh (video)… - raffaele_sena : Michele Brasili ha deciso di 'cantare' attraverso le sue foto ciò che è successo presso Birreria FALO'. L'accordo t… -

(Di sabato 28 aprile 2018) TheconconFerreri portano sul palco i grandi successi dei Pooh. Gli assoli di chitarra sono affidati a Stash, che torna sul palco del talent che l'ha consacrato al successo nel 2015.Gli ex Pooh si sono prestati per la prova in seconda fase nella quale si è esibita. I brani scelti sono due grandi pilastri della musica italiana, iniziando da Noi due nel mondo e nell'anima. Si continua con Uomini soli, brano con il quale i Pooh hanno partecipato al Festival di Sanremo 1990 e con il quale hanno trionfato. L'esibizione poteva sicuramente riuscire meglio, dal momento che le voci non sembravano in armonia, ma certamente è stato uno dei momenti più intensi della serata poichérimangono due grandi pilastri della musica italiana, così come ricordato da Rudy Zerbi al termine dell'esibizione. ...