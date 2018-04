Il festival per raccontare con eventi e premi Nobel la nuova scienza medica

Primo maggio - c è Gianna Nannini 'Il festival lo chiamo rock e per rock intendo popolare' : Colpo a sorpresa alla conferenza stampa di presentazione del Concertone del Primo maggio di piazza San Giovanni a Roma. Gianna Nannini si è presentata con le stampelle, per l'incidente al ginocchio ...

festival del Cinema di Cannes : si cercano 250 giovani per l'Area Accoglienza Video : La settantunesima edizione del Festival del #Cinema di Cannes si svolgera' a Cannes dall'8 al 19 maggio 2018. Come ogni anno, è molto nutrito il team di persone che da mesi lavora per una delle manifestazioni Cinematografiche più celebri del mondo. Anche quest'anno, l'evento apre le porte ai giovani [Video]: si assumono, infatti, 250 risorse che saranno impiegate come Addetti all'Accoglienza. Come suggerisce l'espressione stessa, i candidati ...

Bilancio record per l'edizione 2018 di Lucca Film festival : Il Festival in questa edizione è stato preceduto da una serie di spettacoli a Porcari "Aspettando il Lucca Teatro Festival" con ospiti del calibro del comico Antonio Cornacchione , che si ripeteranno ...

Daria Bignardi a Ragusa per il festival A tutto volume : Si svolgerà a Ragusa dal 15 al 17 giugno la nuova edizione 2018 del festival "A tutto volume". Resi noti alcuni dei nomi degli scrittori presenti

Bper in Campania per il festival della cultura creativa : Bper Banca ha aderito anche quest'anno al Festival della cultura creativa, promosso dall'Associazione bancaria italiana , Abi, e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Il titolo ...

Il festival Letterature esce da Massenzio e invade la città per due mesi : Cambiare restando nel solco della continuità. È la sfida del Festival Internazionale Letterature di Roma che nel 2018 allarga ulteriormente i suoi orizzonti con un'esplosione di appuntamenti, tutti a ...

Trani News - Nuovi successi per Enzo Matichecchia e la Compagnia dei Teatranti - vincitori al festival Nazionale di Teatro Amatoriale "Lucio ... : Una vittoria resa ancor più esaltante dalla presenza in cartellone di alcuni spettacoli e compagnie di rilievo del Teatro Amatoriale Nazionale, come 'Non ti pago' di Eduardo de Filippo portato in ...

Lovers Film festival : “rivolta colorata” a Torino per il festival cinematografico a tema LGBTQI : Aria di festa, gioia e “rivolta colorata” al Lovers Film festival di Torino, dove il cinema, la fotografia e performance teatrali di sperimentazione e indagine fisica e emotiva hanno cercato di affrontare e mostrarci temi importanti come la rivendicazione e lotta dei diritti della comunità LGBTQI. Il cinema attraverso il suo sguardo critico, indagatore e capace di ribaltare la realtà ha unito in questo Film Fest le voci e le ...

Oltre 13mila persone a San Marino al festival Steampunk - tra magie - auto a tema e mitragliatrice a coriandoli : La stessa Radio Deejay il mattino dopo durante la rubrica del Trio Medusa ha parlato dello Steam Party di San Marino mentre durante l'evento, gli spettacoli pomeridiani sono stati seguiti in diretta ...

Weekend a Merano per il Flower festival : la città alpina si veste di fiori : Comprendono 80 ambienti botanici con piante provenienti da tutto il mondo, incredibili vedute su scenari montani e sulla stessa Merano. Nel centro cittadino, inoltre, il 28 aprile è previsto il ...

festival di musica per bambini : a Casa della Musica arriva 'Il Circo Nai e Max' : Il Suono della scienza' , all'Immaginario Scientifico di Trieste, sempre nell'ambito del Festival di Musica per bambini registra già il tutto esaurito: dalla sera di sabato 21 alla mattina di ...