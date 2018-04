Il duetto di Biondo ed Emma in Someone like you al bacio ma senza autotune video

Il duetto di Biondo ed Emma contro Einar e Carmen sulle note di Non mi avete fatto niente di Meta e Moro : Il tanto atteso duetto di Biondo ed Emma Biondo arriverà nel corso della quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, attesa per sabato 28 aprile su Canale 5, in diretta. Anche la squadra blu preparerà un duetto : a cantare nel team avversario saranno i cantanti Carmen e Einar . Con l'assenza di Ermal Meta , impossibilitato a prendere parte al programma a causa del concerto già fissato al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nella ...

Un altro duetto per Irama ed Emma Muscat tra le risate di Biondo e Zic : discussione in casetta bianca (video) : Un nuovo duetto per Irama ed Emma Muscat viene assegnato alla squadra bianca. I ragazzi apprendono del nuovo brano da preparare per il terzo serale di Amici di Maria De Filippi tra le risate dei compagni di squadra Biondo e Zic, mentre Emma risulta particolarmente titubante. Nel corso del secondo serale, in onda sabato 14 aprile, Irama ha avuto evidenti problemi di audio e non è riuscito ad eseguire al meglio il brano in duetto con Emma ...