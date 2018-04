Il diritto di cronaca protagonista all' Unimol Incontro in programma il 2 maggio

No Tav - la condanna di Falcioni è un precedente pericoloso per il diritto di cronaca : Tira davvero una brutta aria per i cronisti e per il diritto di cronaca. Querele bavaglio, liste di cronisti sgraditi, perquisizioni nelle redazioni, condanne al carcere. L’ultima è arrivata a Davide Falcioni, giornalista della coraggiosa testata Fanpage, condannato a quattro mesi di reclusione dal tribunale di Torino per aver documentato l’occupazione di un edificio in Valsusa da parte di un gruppo di attivisti del movimento No Tav. Falcioni, ...