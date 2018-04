Il creatore di Spyro The Dragon non è stato consultato da Activision per la realizzazione

eurogamer

: Activision: non è stato consultato il creatore di Spyro The Dragon per la realizzazione della remaster #Spyro - Eurogamer_it : Activision: non è stato consultato il creatore di Spyro The Dragon per la realizzazione della remaster #Spyro - Everyeye : Spyro Reignited Trilogy: il creatore di Spyro non è stato consultato durante lo sviluppo - webtrek_it : Spyro Reignited Trilogy è stata creata senza neanche avvisare il creatore di Spyro -

(Di sabato 28 aprile 2018)Theritornerà su console di nuova generazione in nuovi vesti grafiche il 21 settembre, mentre sembra esserci una persona ancora non informata dell'operazione: il direttodella serie Charles Zembillas, ci fa notare PCgamesn.in un'intervista Charles Zembillas rivela che né né l'editorené lo sviluppatore Toys For Bob lo hannoin merito al remaster, nonostante per la copertina del gioco siautilizzato un disegno basato sulle sue opere d'arte originali.Zembillas ha contribuito anche alla creazione di Crash Bandicoot e Jak and Daxter, egli si ritiene inoltre entusiasta dell'arrivo dei giochi all'alta definizione, ma si dichiara anche sorpreso di come nessuna delle due società fosse in contatto con lui per quanto riguarda la pubblicazione diTheReignited Trilogy.Read more…