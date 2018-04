Il Consiglio regionale ha approvato l' inno ufficiale della Regione sarda Nanni Lancioni

'Xylella - strategie non più rinviabili'. Gruppo Misto chiede un Consiglio regionale monotematico - : " Al flusso turistico è legata in modo indissolubile una porzione rilevantissima dell'economia del territorio ". Pertanto " Se evidente " continua Pendinelli " è il rapporto Xylella nel mondo ...

Lombardia : martedì 15 maggio seduta Consiglio regionale su autonomia : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - martedì prossimo, 15 maggio, si terrà una seduta straordinaria del Consiglio regionale della Lombardia dedicata al tema dell’autonomia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, durante la riunione dell’Ufficio di presidenza con i capigru

MOLISE - RISULTATI ELEZIONI : “16% ELETTORI M5S VOTA CENTRODESTRA”/ Toma presidente - eletti Consiglio Regionale : MOLISE, RISULTATI ELEZIONI Regionali 2018: Toma è il nuovo presidente di Regione, "centrodestra resti unito e governa". Salvini non supera Berlusconi, M5s ko. Consiglieri eletti e preferenze(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:12:00 GMT)

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 23 (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, martedì 24 aprile, alle ore 11, della Quinta Commissione consiliare permanente che si riunisce fuori sede, a Padova, presso la sede di Azienda Zero, per la presentazione dei risultati del Progetto ‘Treno d

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - E, ancora: sull’insegnamento nelle Scuole di ogni ordine e grado degli aspetti di interesse specifico della Regione Veneto, nell'ambito della quota riservata alle Regioni nei Piani di studio scolastici; sulle nuove disposizioni in materia di funzioni e personale addetto a

Michele Cossa - Riformatori sardi - : «Il canto dei sardi lo deve scegliere il popolo sardo - non il Consiglio regionale». : Chi deve scegliere dunque il "canto dei sardi" tra le diverse opzioni in campo? La politica dice che lo deve scegliere il Consiglio regionale. Noi invece siamo convinti che nella decisione su un ...

Giovannetti e Baccelli - Pd - su Kme : 'Importante il voto in Consiglio regionale - l'impegno per il lavoro e l'ambiente prosegue' : ... in merito all'ipotesi di eventuali accordi riguardanti lo stabilimento produttivo della KME e il Distretto cartario di Lucca nonché in merito a tutte le iniziative e progetti in tema di economia ...

Scuola Media Tosi ospite al Consiglio regionale della Lombardia : Scuola Media Franco Tosi ospite al Consiglio regionale della Lombardia Oggi, giovedì 19 aprile, un gruppo di alunni della " Scuola Media Franco Tosi " di Legnano è stato ospite del Consiglio regionale ...

Consiglio regionale - i lavori della Prima Commissione : 'Una proposta di grande attualità e, a mio avviso, di grande rilevanza sociale perché il mondo degli ultimi ha sempre più bisogno e necessità di tutele, di rispetto dei diritti e anche di ...

Consiglio regionale - i lavori della Terza Commissione : La Terza Commissione consiliare, 'Sanità, attività sociali, culturali e formative', presieduta dal consigliere Michele Mirabello, ha approvato nel corso della seduta odierna due progetti di legge e ...

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Previsto, quindi, l’esame del Progetto di Legge regionale della Giunta relativo alla Legge per la Cultura, e di tre PdL di iniziativa consiliare in materia di cultura e di spettacolo dal vivo. Calendarizzate, infine, due presentazioni, in ordine al Progetto di Legge della

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale : Venezia, 16 apr. (AdnKronos) - L’Agenda prevede innanzitutto la convocazione, mercoledì 18 aprile, alle ore 10.30, della Prima Commissione consiliare permanente per l’esame: del Progetto di Legge, di iniziativa consiliare, relativo alla doppia preferenza di genere; del PdL sulla Legge Elettorale del

Consiglio regionale - convocata assemblea : E' in discussione, in merito, il testo unificato: 'Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile ...

Piemonte - Nino Boeti nuovo presidente Aula Consiglio Regionale : Al vertice di Palazzo Lascaris. Il Consiglio Regionale, con 46 voti ha eletto Nino Boeti presidente dell'Aula del Consiglio Regionale. Boeti, 65 anni, già vicepresidente da inizio legislatura e ...