Il concerto d' oro di Pupo

concerto del primo maggio - musica e parole a sostegno di chi sogna un posto di lavoro : ROMA – Sicurezza sul lavoro, disoccupazione – specialmente quella giovanile – e musica, tanta musica. Il Concerto del primo maggio a Roma sarà una grande festa ma sopratutto un modo per raccontare un’Italia che ha ancora un forte deficit. Sono queste le premesse dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Giunto alla sua 28esima edizione, […]

A 3 anni e mezzo dalla scomparsa dell'indimenticabile Pino Daniele, si terrà nella sua Napoli un concerto evento in suo onore. "Pino È" si svolgerà allo Stadio San Paolo giovedì 7 giugno e radunerà il meglio della musica italiana: una lunga lista di artisti che parteciperanno al più grande tributo live a Pino Daniele. Ecco i nomi che affolleranno il palco dello Stadio ...

Anche Alessandra Amoroso e Renga tra gli ospiti di Pino è - concerto tributo a Napoli il 7 giugno : Anche Alessandra Amoroso tra gli ospiti di Pino è. L'artista di Galatina è stata annunciata tra i presenti sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli per il tributo a Pino Daniele, che si terrà il prossimo 7 giugno. Tra le new entry, Anche Francesco Renga, attualmente impegnato come coach a The Voice of Italy e in tour con Max Pezzali e Nek. Si aggiorna quindi la lista degli artisti pronti a celebrare la memoria di uno dei più grandi degli ...

Fabrizio Moro in concerto a Radio Italia il 29 marzo : come seguire il live al Verti Music Place : Fabrizio Moro in concerto a Radio Italia il 29 marzo ci introduce nella Musica dei suoi ultimi anni di successi. Reduce dal successo del Festival di Sanremo, che ha vinto con Ermal Meta in Non mi avete fatto niente, l'artista romano è ora pronto per una setlist dei ricordi e destinata ai presenti e al folto pubblico in studio. Si parlerà della raccolta che ha voluto pubblicare in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di ...

Video di Fabrizio Moro a RTL 102.5 tra Eurovision 2018 e concerto all’Olimpico : “Cantando per Vasco presi tante bottigliate” : La serata dedicata a Fabrizio Moro a RTL 102.5, durante il programma Suite 102.5 Live del martedì sera, ha visto protagonista la musica del cantautore romano che proprio quest'anno ha pubblicato una raccolta di successi, Parole rumori e anni, per celebrare oltre vent'anni di carriera. Il racconto della sua storia professionale è partito dall'ultimo step, ovvero dalla canzone che tra tante polemiche ha vinto il Festival di Sanremo 2018, Non mi ...

Scaletta Giorgia alla Kioene Arena di Padova il 13 marzo - in concerto per Oronero Live : biglietti e mezzi di trasporto : Giorgia alla Kioene Arena di Padova il 13 marzo per l'ultimo degli appuntamenti con Oronero Live, la tournée speciale intrapresa dall'artista a marzo. Sei gli eventi in totale in tre città italiane, in tre dei principali palazzetti dello sport della penisola. Oronero Live ha avuto inizio a Roma (Palalottomatica) il 2 e il 3 marzo per proseguire al Mediolanum Forum di Milano il 7 e l'8 marzo e chiudersi a Padova (Kioene Arena) il 12 e il 13 ...

Scaletta di Giorgia a Milano in diretta su RTL l’8 marzo 2018 con Oronero Live : come seguire il concerto in TV e streaming : Il concerto di Giorgia a Milano in diretta su RTL 102.5 questa sera, giovedì 8 marzo 2018. Il secondo dei due eventi di Oronero Live di Giorgia, in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) questa sera, verrà trasmesso integralmente su RTL 102.5 in diretta dalle ore 21.00. Il tour Oronero Live di Giorgia si compone di 6 appuntamenti unici, in programma nel solo mese di marzo nei palazzetti italiani. Dopo il doppio concerto al ...

Giorgia : Marco Mengoni ospite del concerto di Milano di "Oronero Live 2018" : Marco Mengoni ha pensato di fare una sorpresona all'amica e collega Giorgia, in questi gironi impegnata nel suo nuovo tour "Oronero Live 2018". Marco sarà ospite del concerto di Giorgia in programma stasera – mercoledì 7 marzo – al Mediolanum Forum di Milano.