Il centrodestra non ha ancora rinunciato al governo

Berlusconi : "Salvini non lascia il centrodestra - rottura inventata" : Secondo il leader di Forza Italia "sarebbe un male tornare al voto". Il segretario della Lega: "Non possiamo tenere il Paese sospeso per altri mesi"

Berlusconi : Salvini non lascia il centrodestra - rottura inventata : "I 5 Stelle sono degli incapaci". Lo afferma Silvio Berlusconi parlando con il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Il leader di Forza Italia, dopo l'affondo ai pentastellati, torna su Matteo Salvini: ...

Berlusconi : soluzione non può che essere governo di centrodestra : Trieste, 27 apr. , askanews, - "Mi sembra che sia logico aspettare che il Pd assuma, come ha immaginato di fare, una decisione nella direzione del 3 maggio e poi si ritorna. Io credo che la soluzione ...

Governo - Sallusti : “Minacce a Salvini? Gli consigliamo solo di non regalare i voti del centrodestra ai 5 Stelle” : Alessandro Sallusti, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (La7): ‘Al Giornale non abbiamo nel cassetto foto compromettenti di Salvini o altro, semplicemente sul quotidiano dal 5 marzo gli consigliamo tutti i giorni di non regalare i voti del centrodestra a un Governo con i 5 Stelle” L'articolo Governo, Sallusti: “Minacce a Salvini? Gli consigliamo solo di non regalare i voti del centrodestra ai 5 ...

Berlusconi : 'Il centrodestra è unito e non si può dividere' : "Abbiamo 172 parlamentari eletti con il voto di tutti: la nostra è una forza politica unita, che non si può dividere". Lo ha detto, riferendosi al centrodestra, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando a Pordenone in vista delle Regionali di domenica. "La nostra ...

Roma, 24 apr. (AdnKronos) – "Il centrodestra è una forza unica, con la Lega abbiamo governato 9 anni, governiamo importanti regioni. Non c'è nessuna possibilità di essere rappresentati come una coalizione artificiale". Lo ha detto Silvio Berlusconi a un'iniziativa elettorale in Friuli.

Salvini : non esiste un governo senza centrodestra : "Pd al governo? No, grazie. Farò di tutto perchè il voto degli italiani sia rispettato, da Roma e da Bruxelles. Ps: Guarda caso i clandestini tornano a sbarcare" scrive il leader leghista sul profilo Facebook

Molise - centrodestra vince. Flop M5S Fi non cala. Non c’è il boom leghista : Il Centrodestra vince le elezioni regionali in Molise e batte il Movimento 5 Stelle. Mentre lo spoglio delle schede è ancora in corso, Donato Toma della coalizione di Centrodestra ha un vantaggio molto ampio su Andrea Greco (M5S). Lontanissimo Carlo Veneziale (centrosinistra) Segui su affaritaliani.it

Il centrodestra vince in Molise : "Coalizione forte non si spacca" : Altro che artifizio elettorale, caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne', afferma la capogruppo alla Camera ...

Toti 'Governo centrodestra-M5s Strada da non escludere' : ROMA - 'Spero che ci siano ancora tutte le vie aperte da percorrere, ma il tempo stringe. Auspicherei che i partiti si confrontassero sui programmi perché finora hanno giocato alle figurine e ai veti, ...

Molise - vince centrodestra. M5S in calo E la Lega non “sorpassa” Forza Italia : Toma verso la presidenza, mentre i Cinque Stelle sono il primo partito con il 30% dei voti, Forza Italia sopravanza la Lega di due punti, come il Pd fermo all’8