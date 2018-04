IL CASO ' Il Def di Gentiloni e Padoan non esiste'

Ballando con le stelle - la lezione definitiva di Milly Carlucci sul CASO Ciacci-Todaro : 'Zazzaroni ha ragione' : 'Non solo Ivan Zazzaroni non è omofobo - taglia corto Milly Carlucci - ma tecnicamente ha anche ragione' . La bufera sul giurato di Ballando con le stelle che si è rifiutato di dare un voto alla coppia ...

CASO Fastweb-Telecom Italia Sparkle - definitiva l’assoluzione dei 5 manager dall’accusa di riciclaggio : È definitiva l’assoluzione per i cinque manager di Fastweb, compreso il fondatore Silvio Scaglia, dall’accusa di un presunto maxiriciclaggio di 2 miliardi di euro. Lo ha fatto sapere nei giorni scorsi Fabrizio Merluzzi, difensore di uno dei dirigenti imputati, Massimo Comito, precisando che la sentenza di appello non è stata impugnata in Cassazione. “E’ stata notificata a Massimo Comito la conclusione positiva del procedimento ...